RubrYc Therapeutics gibt eine Vereinbarung über Forschungszusammenarbeit und Lizenzoptionen mit Zai Labs bekannt

SAN CARLOS, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc., ein Unternehmen für präklinische Biotherapeutika, das epitopselektive Therapien entwickelt, gab heute bekannt, dass es mit Zai Labs, Inc. eine Vereinbarung über Forschungskooperation und Lizenzoptionen für die Verwendung der Meso-Scale Engineered Molecules (MEMs) Plattform von RubrYc geschlossen hat, um monoklonale Antikörper mit verbesserter biologischer Funktion für ein nicht bekannt gegebenes onkologisches Ziel zu identifizieren.

Im Rahmen der Vereinbarung werden RubrYc und Zai Labs zusammenarbeiten, um Produktkandidaten mithilfe der Discovery Engine von RubrYc zu identifizieren, die maschinelles Lernen und Strukturdaten nutzt, um Antikörper zu identifizieren, die an subdominante Epitope binden und differenzierte Aktivität aufweisen. Bei Ausübung der Lizenzoption hätte Zai Labs die exklusiven globalen Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten der Forschungszusammenarbeit.

RubrYc Therapeutics, Inc. erhält eine Vorauszahlung und ist berechtigt, künftige Meilensteine in Forschung, Entwicklung und Vermarktung pro Kandidat sowie Lizenzgebühren für den weltweiten Nettoumsatz jedes Produkts zu erhalten. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Dr. Isaac Bright, CEO, sagte: „Wir freuen uns, dass Zai Labs die RubrYc Discovery Engine ausgewählt hat, um Biotherapeutika gegen herausfordernde onkologische Ziele zu identifizieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Zai Labs, um deren Forschung durch die Identifizierung epitopspezifischer Antikörper mit differenzierten Wirkmechanismen zu beschleunigen. Das onkologische Know-how von Zai Labs ergänzt unser Interesse daran, Patienten in Not neuartige Therapeutika mit Durchbruchspotenzial anzubieten.“

Über RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das proprietäre Lösungen für maschinelles Lernen und Computerbiologie einsetzt, um epitopselektive mono- und bispezifische Antikörper zu entdecken. Inspiriert von den jüngsten Fortschritten in der Synthese molekularer Bibliotheken, dem massiv parallelen Screening und Computing, schlägt RubrYc einen neuen Weg für die informationsgesteuerte Entdeckung therapeutischer Antikörper ein. RubrYc Therapeutics, Inc. nutzt die MEMs Discovery Engine-Technologie, um schnell eine große Anzahl von Antikörpern mit einzigartigen Bindungseigenschaften gegen validierte und herausfordernde Ziele zu identifizieren. RubrYc wurde 2018 aus HealthTell, Inc. ausgegliedert, um die Entdeckung von Biotherapeutika voranzutreiben und mit erstklassigen Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten, die unsere Mission teilen, die therapeutischen Möglichkeiten zu erweitern und die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern. RubrYc wird von institutionellen Investoren unterstützt, darunter Third Point Ventures, die Paladin Capital Group, Vital Venture Capital und Hayan Health Networks. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Carlos, Kalifornien, USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rubryc.com.

