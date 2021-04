Liberty Latin America seleciona a MATRIXX Software para transformar a experiência do consumidor na região

FOSTER CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A MATRIXX Software, líder global de monetização 5G, anunciou hoje que a Liberty Latin America selecionou a MATRIXX Digital Commerce como parte da sua evolução digital para o 5G no Caribe e América Latina, trazendo mais opções, transparência e resposta para seus clientes residenciais e empresariais.

A MATRIXX é uma plataforma digital em tempo real fornecendo aos clientes total visibilidade de suas contas, serviços e gastos a qualquer momento, através de um aplicativo para celular ou portal do consumidor. Com a MATRIXX, os clientes terão uma experiência mais simples e mais transparente sobre como eles adquirem e utilizam serviços como banda larga, vídeo, telefonia e serviços móveis, incluindo ofertas triplas e quádruplas. Eles podem facilmente adquirir, alterar ou cancelar serviços através de canais digitais sem precisar ir até uma loja ou ligar para uma central de atendimento. Os clientes podem adicionar, alterar e/ou trocar serviços sob demanda, e personalizar seus serviços às suas necessidades específicas.

“Para suportar nossa expansão, estamos transformando nossa infraestrutura de TI para melhorar a experiência do cliente e engajamento digital, enquanto evoluímos nossa oferta 5G em Porto Rico”, afirmou Christine Weber, diretora de informações e diretora de operações interina da Liberty Latin America. “Escolhemos a MATRIXX como a plataforma de comércio digital centralizada que fornecerá a responsividade para nos engajar com nossos clientes em tempo real, e a agilidade para desenvolver e escalonar novas ofertas valiosas nos mercados residencial e comercial”.

A implantação da MATRIXX inicialmente focará na oferta móvel em Porto Rico da Liberty Latin America, à medida que a empresa continua a enriquecer a oferta de 5G para a satisfação de seus clientes. A Liberty Latin America escolheu a MATRIXX por sua velocidade de implantação, agilidade comercial, e seu foco em 5G e suporte omnicanal.erica Alavancando a MATRIXX, a Liberty Latin America está criando um provedor integrado líder através da sua marca Liberty Puerto Rico entregando valor agregado a seus clientes com ofertas estendidas de produtos, infraestrutura mais resiliente e desenvolvendo a fundação para oferecer mais serviços 5G avançados.

“Estamos empolgados com a parceria com a Liberty Latin America à medida que eles melhoram suas ofertas ao cliente e evoluem para o 5G”, disse Glo Gordon, diretor executivo da MATRIXX Software. “Estamos ansiosos para fornecer uma plataforma digital que permita que a Liberty Latin America transforme a experiência do consumidor e supere as expectativas dos consumidores”.

SOBRE A LIBERTY LATIN AMERICA

A Liberty Latin America é uma empresa líder de comunicações operando em mais de 20 países na América Latina e Caribe sob as marcas VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS e Cabletica. Os serviços de comunicações e entretenimento que oferecemos aos nossos clientes residenciais e empresariais na região incluem vídeo digital, internet banda larga, telefonia e serviços móveis. Nossos produtos e serviços de negócios incluem conectividade de nível empresarial, centro de dados, hospedagem e soluções gerenciadas, além de soluções de tecnologia da informação com clientes que vão desde pequenos e médios empreendimentos a empresas internacionais e agências governamentais. Além disso, a Liberty Latin America opera uma rede submarina e terrestre de cabos de fibra óptica que conecta mais de 40 mercados na região.

A Liberty Latin America possui três classes distintas de ações comuns, que são negociadas no NASDAQ Global Select Market sob os símbolos “LILA” (Classe A) e “LILAK” (Classe C), e o link OTC sob o símbolo “LILAB” (Classe B).

Para mais informações, acesse www.lla.com

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software é líder global em monetização 5G para a indústria de comunicações. Atendendo a muitos dos maiores grupos de operadoras do mundo, operadoras regionais e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX oferece uma solução de comércio digital nativa em nuvem que permite agilidade comercial e operacional incomparável. Unificando TI e redes, a MATRIXX oferece um sistema de cobrança convergente (CCS) de nível de rede, permitindo o hiperescalonamento eficiente da infraestrutura para oferecer suporte a serviços ao consumidor, atacado e mercados corporativos. Por meio de seu compromisso implacável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a aproveitar os ativos de rede e a agilidade dos negócios para ter sucesso em escala da web.

