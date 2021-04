Vouched et Verisart s’associent pour offrir une plus grande tranquillité d’esprit aux artistes et investisseurs NFT

SEATTLE ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le pouvoir à Beeple, et à tous les autres artistes, collectionneurs et investisseurs travaillant à repousser les limites des beaux-arts en introduisant les travaux liés à des jetons non fongibles (nonfungible tokens, NFT) sur le marché traditionnel.

Vouched et Verisart ont annoncé aujourd’hui un partenariat qui constitue une première de l’industrie visant à appliquer la technologie unique de vérification de l’identité numérique de Vouched à la plateforme de certification de la blockchain première en son genre de Verisart pour les artistes et les collectionneurs numériques. Le partenariat est une étape importante pour l’industrie de l’art NFT, qui a récemment connu des pointes d’intérêt après qu’une œuvre créée par l’artiste Beeple s’est vendue à 69,3 millions USD, un nouveau record pour l’art purement numérique.

« L’essor des NFT démontre que quasiment tout dans notre histoire connue peut être adapté à un avenir numérique, de la santé au secteur bancaire ou à l’immobilier, et maintenant l’art », a déclaré John Baird, cofondateur et PDG de Vouched. « La vérification de l’identité est absolument fondatrice pour tous les éléments de cette révolution numérique continue. Nous sommes impatients de travailler avec Verisart pour introduire la technologie d’IA sans équivalent de Vouched dans le monde de l’art NFT, aidant ainsi les artistes à libérer leur créativité tout en permettant aux collectionneurs d’investir avec plus de confiance. »

La plateforme de vérification d’identité de Vouched sera utilisée dans le cadre de la nouvelle norme mondiale en attente de brevet de Verisart pour la certification de l’art numérique, permettant aux créateurs, aux collectionneurs et aux marchands d’art de créer facilement des certificats numériques enregistrés sur la blockchain.

« Tandis qu’on peut observer un grand engouement autour du marché de l’art NFT en ce moment, cela souligne une évolution importante installée pour durer et qui continuera de remodeler la façon dont nous créons, authentifions et valorisons ces créations dans l’avenir », a déclaré Robert Norton, PDG de Verisart. « Verisart est pionnière dans la capacité à appliquer les blockchains à la certification sur le marché de l’art et des collections. Nous soutenons la créativité en facilitant les transactions de confiance et en donnant aux artistes les moyens d’établir leurs carrières et leurs héritages, indépendamment du prix auquel se négocie leur travail. »

Dès à présent, les artistes peuvent créer des certificats d’authenticité pour leurs NFT sur Verisart grâce à la plateforme de Vouched en utilisant leur identifiant et les outils de reconnaissance faciale de Vouched afin de garantir qu’ils sont bien ceux qu’ils prétendent être. Le même processus est utilisé pour les collectionneurs sur Verisart afin de vérifier l’identité de l’acheteur, créant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire pour l’artiste et l’acheteur.

À propos de Vouched

Vouched est une vision d’intelligence artificielle et informatique exclusive qui alimente la vérification d’identité visuelle de bout en bout et la détection de la fraude en ligne en temps réel. Véritable expert sur plus de 450 documents d’identité émis par les gouvernements, y compris les permis de conduire, les passeports, et les cartes de résident permanent, dans plus de 50 pays, Vouched aide les banques, les sociétés du spectacle et de partage, et les hôpitaux et les prestataires de santé à vérifier et accueillir les utilisateurs pour leur donner instantanément accès aux services les plus essentiels de la vie.

Pour plus d’informations sur Vouched, veuillez visiter www.vouched.id, ou contacter le service des communications de Vouched au 1-800-674-8798 ou à l’adresse press@vouched.id.

À propos de Verisart

Verisart est un service de certification primé permettant aux artistes, aux galeries et aux collectionneurs de créer des certificats d’authenticité enregistrés en toute sécurité sur la blockchain. Fondée en 2015 en tant que la première entreprise à appliquer les blockchains à la certification sur le marché de l’art et des pièces de collection, Verisart est le pionnier d’une nouvelle norme mondiale en attente de brevet pour la certification. Plus de 20 000 œuvres ont été certifiées sur la plateforme par plus de 5 000 artistes dont Shepard Fairey, Ai Weiwei, Jules De Balincourt, Penny Slinger, et Derek Boshier.

