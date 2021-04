HTL Biotechnology et Echelon Biosciences Inc. annoncent un partenariat stratégique visant à étendre leur plateforme de développement de biopolymères et l’utilisation d'acide hyaluronique en recherche

Echelon Biosciences Inc'.s campus is located in Salt Lake City, Utah. HTL, the worldwide leader in biotechnology solutions using hyaluronic acid (HA) and other biopolymers, and Echelon Biosciences Inc., a U.S.-based global supplier of biochemical reagents, assays, and services to research and development laboratories, announced today their new distribution and product development partnership. The partnership will enable distribution of high-quality HA and glycosaminoglycan (GAG), and the co-development of novel GAG products. https://echelon-inc.com/echelon-htl-partnership/

SALT LAKE CITY et PARIS--(BUSINESS WIRE)--HTL, leader mondial des solutions de biotechnologie à base d'acide hyaluronique (HA) et d'autres biopolymères, et Echelon Biosciences Inc., fournisseur mondial de réactifs biochimiques, de tests et de services pour les laboratoires de recherche et de développement, basé aux États-Unis, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat. Ce partenariat concerne la distribution d'HA et de glycosaminoglycanes (GAG) de haute qualité ainsi que le développement de nouveaux GAG.

Cette collaboration permet aux laboratoires de recherche universitaire et de développement pharmaceutique d'avoir un accès à une large gamme de produits à base d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycanes (GAG), conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). En offrant aux chercheurs des produits de qualité supérieure et de grade clinique dès le stade précoce de la recherche, le partenariat vise à combler le fossé entre recherche en laboratoire, développement et commercialisation, et à accélérer l'innovation dans le monde entier.

« L'innovation est au cœur de l'ADN d’HTL », a déclaré le CEO d’HTL, Yvon Bastard. « Cet axe de développement s’inscrit pleinement dans notre mission et notre vision : donner aujourd’hui à la science des moyens de développer les produits qui permettront demain d’améliorer la santé dans le monde ».

« Ce nouveau partenariat offre aux scientifiques et aux chercheurs des technologies clés pour développer des solutions biopolymères innovantes pour de nouvelles applications médicales dans les domaines de l'esthétique, de l'ophtalmologie, de la rhumatologie, de l'ingénierie tissulaire et de l'administration de médicaments », a déclaré Charles Ruban, CEO adjoint d’HTL. « C'est le véritable sens de la signature d’HTL : "Beyond, together". L'ambition d’HTL est non seulement de développer sa position de leader de la production et de la distribution d'acide hyaluronique dans le monde, mais également de construire les solutions de demain à base de glycosaminoglycanes ».

« Grâce à l’acide hyaluronique et les autres produits à base de GAG d’HTL, Echelon se donne l’opportunité d’étendre sa gamme de kits, tests et matrices extracellulaires à base de HA, leaders sur le marché. HTL est reconnue au niveau international pour sa production de biopolymères de première qualité. », déclare Bert Israelsen, président de Echelon Biosciences. « Echelon offre à ses clients l'accès à des outils innovants et un support technique incomparable, permettant ainsi de maximiser la créativité dans la recherche fondamentale et appliquée. Avec ses plateformes de fermentation et de synthèse organique, HTL crée des fonctionnalités et de la valeur ajoutée en développant des biopolymères chimiquement modifiés, ciblés pour des besoins spécifiques ».

« Ce nouveau partenariat est une étape importante dans le déploiement d’HTL sur le marché nord-américain et auprès de la communauté médicale américaine », a déclaré Glenn Prestwich, Ph.D., l'un des fondateurs d'Echelon et aujourd’hui expert en matière de science et d'innovation auprès d’HTL. En confiant à Echelon la distribution de ses produits d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycanes destinés à la recherche, HTL vise à accroître son soutien et sa participation dans la recherche sur les biopolymères aux États-Unis et dans le monde, ainsi que sa capacité de recherche et de développement.

« Cette nouvelle initiative témoigne de la détermination d’HTL à investir dans l'innovation dans le domaine de la santé », a déclaré Humberto C. Antunes, conseiller stratégique d’HTL et ancien CEO de Galderma. Et d’ajouter : « Dans les domaines de la santé et du bien-être, l'écosystème de la biotechnologie pour l'innovation, les incubateurs et les entreprises établies et émergentes est incroyablement dynamiques aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Cela signifie un énorme potentiel de croissance pour les produits d’HTL ».

À propos d’HTL

HTL est une société de biotechnologie, leader de la conception et de la production d'acide hyaluronique de qualité pharmaceutique et d'autres biopolymères fonctionnels innovants pour produits médicaux haut de gamme. HTL est au service des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux du monde entier, leur permettant de transformer la vie des patients. L’engagement inégalé d’HTL de créer des partenariats avec ses clients a été constamment démontré sur les marchés. La société est reconnue pour fournir des produits de la plus haute qualité et investit continuellement pour agir en tant que moteur et soutien de la croissance du marché. Depuis plus de 25 ans, sa recherche et son développement de pointe ont permis de créer des solutions uniques axées sur la valeur afin de répondre aux besoins d'innovation de ses clients.

À propos de Echelon Biosciences, Inc.

Basée à Salt Lake City, Utah, Echelon Biosciences a été créée en 1997 pour fournir des réactifs lipidiques synthétiques pour la recherche et le développement. Depuis lors, Echelon s'est développée avec succès en termes de dimension et de portée pour intégrer la chimie personnalisée, les peptides et les tests biologiques avec plus de 700 articles sur catalogue dans les domaines de la signalisation cellulaire, de la matrice extracellulaire, de la recherche de nouveaux médicaments contre le cancer et des biomarqueurs de maladies.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.