Mavenir e Xilinx colaboram para trazer ao mercado portfólio Open RAN Massive MIMO

RICHARDSON, Texas e SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, a única provedora de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta do setor e líder em aceleração da transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (communications service providers, CSPs), e a Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX), líder em computação adaptativa, anunciaram hoje, as empresas estão colaborando para trazer ao mercado um grande portfólio MIMO (mMIMO) 4G/5G O-RAN unificado para permitir implantações de Open RAN. A primeira solução conjunta mMIMO 64TRX deverá estar disponível no quarto trimestre de 2021.

Trabalhando juntas, as duas empresas concluíram com êxito a integração ponta a ponta de uma solução mMIMO de primeira geração usando princípios do Open RAN. Realizada no Laboratório Mavenir em Bangalore, Índia, a integração cobriu vários cenários de implantação e foi avaliada por seis CSPs, todos principais operadores globais. A Mavenir forneceu o suporte RAN virtualizado (vRAN) para mMIMO, incluindo rede principal, CU e DU, com a Xilinx fornecendo a unidade de rádio O-RAN Categoria B.

“Esta integração demonstra uma solução MIMO massiva Open RAN eficiente para alcançar a diversificação da cadeia de suprimentos de telecomunicações”, disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. “Este é um marco importante na entrega de interfaces abertas e interoperáveis, permitindo a implantação de mMIMO em áreas metropolitanas de alta densidade e alto tráfego móvel”.

“Fomos os primeiros defensores da tecnologia Open RAN juntamente com Mavenir e lideramos ativamente o desenvolvimento de padrões na indústria por meio de muitos testes de campo em todo o mundo”, disse Liam Madden, vice-presidente executivo e gerente geral do Wired and Wireless Group da Xilinx. “Com o investimento que fizemos em nossa tecnologia de rádio sem fio líder de mercado e em P&D massivo de MIMO, estamos empolgados em colaborar com a Mavenir para reunir nossa tecnologia coletiva e experiência em sistema de rádio que acelerará a implantação do 5G O-RAN massivo líder de mercado soluções de rádio MIMO”.

Com um histórico de sucesso de liderança em várias implantações de rede 4G e 5G em todo o mundo, as empresas estão desenvolvendo em conjunto a próxima geração de produtos mMIMO que trará os primeiros produtos mMIMO 64TRX compatíveis com O-RAN do mundo que suportam largura de banda instantânea de até 400 MHz em um formato compacto. O software vRAN da Mavenir oferece suporte a MIMO multiusuário com até 16 camadas, algoritmos de receptor avançados, formação de feixes totalmente digital - tudo em execução na plataforma nativa em nuvem aberta e flexível da Mavenir, bem como em outras plataformas em nuvem.

Esses produtos alavancarão a plataforma de tecnologia da Xilinx, incluindo RFSoC DFE e Versal AI para formação de feixes avançada, oferecendo uma solução mMIMO compatível com O-RAN de hardware e software totalmente integrada.

“O 5G Open RAN tem um impulso significativo no mercado com a ABI Research prevendo gastos do fornecedor de rede alcançando US$ 10 bilhões em 2026-27 e, em seguida, superar o RAN tradicional em US$ 30 bilhões até 2030”, disse Dimitris Mavrakis, diretor sênior de pesquisa de 5G da ABI Research. “À medida que a Mavenir e a Xilinx continuam a trabalhar juntos para acelerar a adoção massiva de MIMO baseada em O-RAN, suas soluções serão oportunas para atender a este mercado de alto crescimento com maior eficiência espectral, desempenho, eficiência energética e custo necessários como enquanto a demanda por 5G intensifica”.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a Xilinx:

A Xilinx, Inc. desenvolve plataformas de processamento altamente flexíveis e adaptáveis ​​que permitem inovação rápida em uma variedade de tecnologias - da nuvem, à ponta e ao terminal. A Xilinx é a inventora do FPGA e do Adaptive SoCs (incluindo nossa Adaptive Compute Acceleration Platform, ou ACAP), projetados para fornecer a tecnologia de computação mais dinâmica do setor. Colaboramos com nossos clientes para criar soluções escaláveis, diferenciadas e inteligentes que possibilitem o mundo adaptável, inteligente e conectado do futuro. Para mais informações, acesse xilinx.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.