Liberty Latin America choisit MATRIXX Software pour transformer l’expérience client dans toute la région

FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, un leader mondial de la monétisation 5G, a annoncé aujourd’hui que Liberty Latin America a sélectionné MATRIXX Digital Commerce dans le cadre de son évolution numérique vers la 5G dans les Caraïbes et en Amérique latine, apportant davantage de choix, de transparence et de réactivité à ses clients résidentiels et professionnels.

MATRIXX est une plateforme numérique en temps réel offrant à tout moment à ses clients une visibilité complète de leurs comptes, services et dépenses, directement via une application mobile ou un portail client. Avec MATRIXX, les clients bénéficieront d’une expérience plus simple et plus transparente lorsqu'ils achètent et utilisent des services tels que le haut débit, la vidéo, la téléphonie et les services mobiles, y compris les offres triple play et quadruple play. Les clients peuvent aisément acheter, modifier ou annuler des services via les canaux numériques sans se rendre dans un magasin ou appeler un centre d’appels. Ils peuvent aussi ajouter, modifier et/ou échanger des services à la carte et adapter leurs services à leurs besoins spécifiques.

« Pour soutenir notre expansion, nous transformons notre infrastructure informatique afin d’améliorer l’expérience client et l’engagement numérique à mesure que nous faisons évoluer notre offre 5G à Porto Rico », a déclaré Christine Weber, cheffe de l’exploitation et directrice technique par intérim de Liberty Latin America. « Nous avons choisi MATRIXX comme plateforme de commerce numérique centralisée car cela nous procure la réactivité nécessaire pour interagir avec nos clients en temps réel et l’agilité pour développer et mettre à échelle de nouvelles offres de valeur sur les marchés résidentiels et commerciaux. »

Le déploiement de MATRIXX se concentrera initialement sur l’offre mobile de Liberty Latin America à Porto Rico, la société continuant d’enrichir son offre 5G pour le plus grand plaisir de sa clientèle. Liberty Latin America a choisi MATRIXX pour la rapidité de ses déploiements, son agilité commerciale et son focus sur la 5G et le support omnicanal. En tirant parti de MATRIXX, Liberty Latin America est en train de créer, via sa marque Liberty Puerto Rico, le plus grand fournisseur intégré en offrant de la valeur ajoutée à ses clients grâce à des gammes produits étendues et une infrastructure plus résiliente. La société développe aussi les bases qui lui permettront de proposer des services 5G plus évolués.

« Nous sommes ravis de nous associer à Liberty Latin America qui est en train d’améliorer ses offres clients et d’évoluer vers la 5G », a déclaré Glo Gordon, PDG de MATRIXX Software. « Nous sommes impatients de fournir une plateforme numérique qui permettra à Liberty Latin America de transformer l’expérience client et de dépasser les attentes de ses clients. »

À PROPOS DE LIBERTY LATIN AMERICA

Liberty Latin America est une société de communication de premier plan opérant dans plus de 20 pays d’Amérique latine et des Caraïbes sous les marques grand public VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC, UTS et Cabletica. Les services de communication et de divertissement que nous proposons à nos clients résidentiels et commerciaux de la région comprennent la vidéo numérique, l’internet haut débit, la téléphonie et les services mobiles. Nos produits et services commerciaux comprennent une connectivité de niveau entreprise, des datacenters, des solutions d’hébergement et de gestion ainsi que des solutions informatiques. Nos clients, quant à eux, peuvent aller de petites et moyennes entreprises à des entreprises internationales et à des agences gouvernementales. En outre, Liberty Latin America exploite un réseau de câbles de fibre optique sous-marins et terrestres qui relient plus de 40 marchés de la région.

Liberty Latin America compte trois catégories distinctes d’actions ordinaires, qui sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous les sigles boursiers « LILA » (Catégorie A) et « LILAK » (Catégorie C), et sur l’OTC Link sous le sigle « LILAB » (Catégorie B).

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.lla.com

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software est le leader mondial de la monétisation 5G pour l’industrie des communications. Au service de bon nombre des plus grands groupes d’opérateurs, opérateurs régionaux et fournisseurs de services numériques émergents, au monde, MATRIXX fournit une solution de commerce numérique en nuage, qui assure une agilité commerciale et opérationnelle inégalée. En unifiant les technologies de l’information et les réseaux, MATRIXX fournit un système de tarification convergé (CCS) de qualité réseau, permettant une évolutivité efficace et à très grande échelle, de l’infrastructure, pour prendre en charge les services aux consommateurs, les marchés de gros et professionnels. À travers son engagement indéfectible envers l’excellence de ses produits et la réussite de ses clients, MATRIXX permet aux entreprises de mobiliser leurs actifs réseau et leur agilité métier, en vue d’assurer leur réussite à l’échelle du Web.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.