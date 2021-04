ExaGrid annonce des commandes et un chiffre d'affaires record pour le T1-2021

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé du secteur, annonce aujourd'hui des commandes et un chiffre d'affaires sans précédent pour le trimestre clos au 31 mars 2021. Comparé au T1-2020, les commandes ont augmenté de plus de 40% et le chiffre d'affaires a augmenté de 24%. En outre, ExaGrid a enregistré une trésorerie positive pour le trimestre. ExaGrid a acquis plus de 120 nouveaux clients durant le T1, portant ainsi à plus de 3 000 le nombre de clients utilisant le stockage de sauvegardes hiérarchisé d'ExaGrid pour protéger leurs données. La croissance d'ExaGrid s'accélérant, la société recrute 40 nouveaux collaborateurs de ventes internes et externes à l'échelle mondiale.

La fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery d'ExaGrid est une des nombreuses raisons pour lesquelles les clients choisissent le stockage de sauvegardes hiérarchisé d'ExaGrid. "Les attaques de rançongiciel sont en hausse et représentent une des principales préoccupations pour beaucoup d'organisations. ExaGrid a identifié cette tendance et nous nous sommes rendu compte que nous pouvions nous appuyer sur notre architecture sécurisée pour élaborer une approche permettant la récupération des données après une attaque de rançongiciel. ExaGrid dispose de la seule solution de stockage de sauvegardes avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables", déclare Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. "En à peine trois mois, ExaGrid a mis à niveau plus de 1 000 clients à la Version 6.0 et tous ces clients ont activé la fonction Retention Time-Lock for Ransomware Recovery."

Les dispositifs ExaGrid disposent d'une zone d'application sur cache de disque exposée au réseau où les plus récentes sauvegardes sont écrites sans déduplication en ligne pour des sauvegardes rapides, et stockées en format non dédupliqué pour des restaurations rapides. ExaGrid utilise une architecture évolutive, qui maintient une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe et élimine les grandes mises à niveau onéreuses et l'obsolescence des produits. La technologie Adaptive Deduplication d'ExaGrid déduplique les données sur un répertoire non exposé au réseau où les données dédupliquées sont stockées pour une conservation longue durée, souvent pendant des semaines, des mois et des années. L'association d'un niveau non exposé au réseau (vide virtuel), à des suppressions retardées avec la fonction Retention Time-Lock d'ExaGrid, et à des objets immuables, permet d'éviter la suppression ou le cryptage des données de sauvegarde.

Faits marquants du T1-2021:

Solide taux de compétitivité contractuelle (75%)

Acquisition de plus de 120 nouveaux clients

Ventes record dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Plus de 1 000 clients sont passés à la Version 6.0 avec la fonction Retention-Time Lock for Ransomware Recovery activée

Plus de 3 000 clients protègent leurs données avec le stockage de sauvegardes hiérarchisé d'ExaGrid

Stockage de sauvegardes hiérarchisé d'ExaGrid – Conçu pour la sauvegarde

"ExaGrid est la seule société à se spécialiser intégralement dans le stockage de sauvegardes. C'est pour cette raison que notre système Tiered Backup Storage obtient des performances supérieures à celles de nos concurrents durant les tests pilotes. Nous continuons à remplacer les disques de stockage primaire à bas prix de Dell, HPE, NTAP et de nombreux autres fournisseurs de solutions de stockage, car ExaGrid est nettement moins cher pour la conservation à long terme. Nous remplaçons également des solutions de stockage de sauvegardes de première génération comme les dispositifs de déduplication en ligne Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce, et Veritas qui n'offrent pas la performance de sauvegarde ni l'architecture durable d'ExaGrid", déclare Andrews. "ExaGrid dispose de plus de 25 applications et outils de sauvegarde, et fournit le stockage de sauvegarde le plus rapide et rentable du secteur, qui est aujourd'hui la seule solution de stockage de sauvegardes capable de fournir une véritable récupération après une attaque de rançongiciel avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables."

ExaGrid fournit un stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front-end (le niveau de performance) qui écrit les données directement sur le disque pour des sauvegardes d'une rapidité inégalée, et restaure directement à partir du disque pour les restaurations et démarrages MV les plus rapides du marché. Les données de conservation à long terme sont hiérarchisées sur un répertoire de données dédupliquées (le niveau de conservation) afin de réduire le volume de stockage de conservation et les coûts afférents. Cette approche à deux étages permet une vitesse sans précédent de sauvegarde et de restauration avec une efficience de stockage aux coûts les plus faibles.

En outre, ExaGrid fournit une architecture évolutive dans laquelle les dispositifs sont tout simplement ajoutés au fur et à mesure que le volume des données augmente. Chaque dispositif comprend des ports de processeur, mémoire et réseau, de manière à ce qu'en fonction de l'augmentation du volume des données, toutes les ressources requises sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. Cette approche de stockage évolutive élimine les importantes mises à niveau onéreuses, et permet d'associer des dispositifs de tailles et modèles variés dans le même système évolutif, ce qui permet d'éliminer l'obsolescence des produits, tout en protégeant les investissements informatiques à court et long terme.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d’application unique sur le cache du disque, un répertoire de conservation à long terme et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le répertoire de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent maintenant beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction de clients.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.