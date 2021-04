Deenova vince il primo contratto privato in Spagna presso l’Hospital Centro de Andalucía di Lucena

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha annunciato oggi che il suo impareggiabile slancio di mercato si espande incessantemente al mercato degli ospedali privati in Spagna, con il primo contratto vinto da Deenova in collaborazione con Algalasa presso l’Hospital Centro de Andalucía di Lucena, di Cordoba, parte della nuova impresa sanitaria Amaveca Salud .

Gaspar G. De Viedma, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deenova ha dichiarato: "Sono felice di vedere i primi risultati della cooperazione di Deenova con il nostro partner Algalasa in un periodo di tempo così breve. Insieme al precedente contratto con l’Hospital Universitario de Bellvitge di Barcellona, Deenova dimostra ancora una volta la sua unica adattabilità ad ospedali che vanno da 100 a 2.000 posti letto, con l'installazione delle soluzioni meccatroniche, ACCED e ASTUS, nel 2022 ".

Jose Luis Temes, M.D., Presidente di Algalasa ed ex Sottosegretario alla Salute presso il Ministero della Salute Spagnolo, Direttore del Servizio Sanitario Nazionale in Spagna e Direttore Generale di diversi ospedali spagnoli, tra cui la Fondazione Jimenez Diaz, Hospital La Paz e Hospital Queen Sofia, ha aggiunto: “Questa pietra miliare è stata possibile grazie alla comprensione da parte dei proprietari dell'ospedale dell'importanza del ciclo del farmaco a circuito chiuso, dalla prescrizione alla somministrazione al paziente, e alla tecnologia unica di Deenova. Il Centro de Andalucía di Lucena sarà un punto di riferimento per la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione del personale, la qualità e l'efficienza dei processi farmaceutici ".

L'Hospital Centro de Andalucía di Lucena, Cordoba si trova nella città andalusa di Lucena nella provincia di Cordoba. Con 350 dipendenti, vengono serviti fino a 200 posti letto: tra gli altri servizi, chirurgia, area diagnostica e analitica, day hospital e fisioterapia. La sua nuova struttura innovativa è stata dotata di tutti i tipi di dettagli, come stanze domotiche e sistemi di intrattenimento per i pazienti (tablet, televisori, ecc.).

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%. Visitare www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle sue soluzioni leader di mercato.