Vouched e Verisart si alleano per offrire certezze agli artisti NFT e agli investitori

SEATTLE e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--La partnership consentirà a Beeple e a tutti gli altri artisti, collezionisti e investitori impegnati in questo ambito di espandere i confini delle belle arti rendendo fruibili al grande pubblico le opere legate alla tecnologia dei token non fungibili (nonfungible token, NFT).

Vouched e Verisart hanno annunciato oggi una partnership unica nel settore per l’applicazione dell’esclusiva tecnologia di verifica dell’identità digitale di Vouched alla piattaforma di certificazione della blockchain di Verisart, prima nel suo genere, dedicata ad artisti digitali e collezionisti. La partnership costituisce un significativo passo in avanti per il settore dell’arte NFT, che ha recentemente registrato picchi di interesse dopo che un’opera creata dall’artista Beeple è stata venduta per 69,3 milioni di dollari, toccando un nuovo record per un prodotto interamente digitale.

“L’ascesa degli NFT dimostra che praticamente qualsiasi elemento della nostra storia conosciuta, dal mondo della sanità a quello immobiliare fino a includere oggi anche le belle arti, può essere adattato per un futuro digitale”, ha dichiarato John Baird, cofondatore e amministratore delegato di Vouched. “La verifica dell’identità è assolutamente determinante per ogni elemento della rivoluzione digitale attualmente in corso. Siamo ansiosi di lavorare con Verisart per portare l’ineguagliabile tecnologia basata sull’intelligenza artificiale di Vouched nel mondo dell’arte NFT, contribuendo a dare sfogo alla creatività degli artisti e promuovendo una maggiore fiducia verso gli investimenti da parte dei collezionisti.”

La piattaforma di verifica dell’identità di Vouched verrà utilizzata come parte integrante del nuovo standard globale di Verisart in attesa di brevetto per la certificazione delle opere d’arte digitali, per consentire ad artisti, collezionisti e mercanti di creare facilmente certificati digitali registrandoli sulla blockchain.

“Per quanto attualmente ci possa essere molto clamore intorno al mercato dell’arte NFT, questo accordo rappresenta un importante progresso destinato a diventare permanente e a ridefinire il modo in cui creeremo, autenticheremo e valuteremo questo tipo di opere da oggi in poi”, ha dichiarato Robert Norton, amministratore delegato di Verisart. “Verisart sta spianando la strada alla possibilità di applicare la blockchain al processo di certificazione nei mercati dell’arte e del collezionismo. Promuoviamo la creatività favorendo transazioni sicure e consentendo agli artisti di costruire la propria carriera e il proprio retaggio, a prescindere da quanto siano state valutate le loro opere.”

Sin dal primo momento gli artisti potranno creare certificati di autenticità sicuri per le proprie opere NFT su Verisart attraverso la piattaforma di Vouched, utilizzando un proprio codice identificativo e gli strumenti di riconoscimento facciale di Vouched per garantire di essere chi sostengono di essere. Lo stesso processo verrà utilizzato su Verisart per i collezionisti al fine di verificare l’identità degli acquirenti, creando un ulteriore livello di sicurezza sia per l’artista sia per il compratore.

Informazioni su Vouched

Vouched è l’azienda creatrice dell’omonima piattaforma proprietaria, basata sulla visione e sull’intelligenza artificiale, che consente la verifica visiva end-to-end dell’identità e il rilevamento online delle frodi in tempo reale. Con un’esperienza di oltre 450 documenti di identità rilasciati da autorità governative di più di 50 Paesi, tra cui patenti di guida, passaporti e permessi di soggiorno a tempo indeterminato, Vouched aiuta banche, piattaforme e società di condivisione di beni o servizi, e fornitori di servizi sanitari e ospedalieri a verificare e accreditare gli utenti per consentire l’accesso istantaneo a servizi essenziali per la vita umana.

Per maggiori informazioni su Vouched, visitare il sito www.vouched.id oppure contattare Vouched communications telefonando al numero 1-800-674-8798 o scrivendo a press@vouched.id.

Informazioni su Verisart

Verisart è un premiato servizio di certificazione che consente ad artisti, galleristi e collezionisti di creare certificati di autenticità registrandoli in sicurezza sulla blockchain. Fondata nel 2015 e prima società ad applicare la blockchain alla certificazione nei mercati dell’arte e del collezionismo, Verisart ha inaugurato un nuovo standard globale di certificazione, attualmente in attesa di brevetto. Oltre 20.000 opere d’arte sono state certificate sulla piattaforma da più di 5.000 artisti tra cui Shepard Fairey, Ai Weiwei, Jules De Balincourt, Penny Slinger e Derek Boshier.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.