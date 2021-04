FOSTER CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, een wereldleider in het genereren van inkomsten met 5G, heeft vandaag aangekondigd dat Liberty Latin America MATRIXX Digital Commerce heeft gekozen als onderdeel van hun digitale evolutie naar 5G in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, waardoor er meer keuze is, transparantie en reactievermogen voor hun residentiële en zakelijke klanten.

MATRIXX is een realtime digitaal platform dat klanten te allen tijde volledig inzicht biedt in hun accounts, services en uitgaven, rechtstreeks via een mobiele app of klantenportaal. Met MATRIXX zullen klanten een eenvoudigere, transparantere ervaring hebben bij het kopen en gebruiken van diensten zoals breedband, video, telefonie en mobiele diensten, waaronder triple-play en quad-play-aanbiedingen. Ze kunnen gemakkelijk diensten kopen, wijzigen of annuleren via digitale kanalen zonder naar een winkel te gaan of een callcenter te bellen. Klanten kunnen op verzoek diensten toevoegen, wijzigen en/of ruilen en hun diensten afstemmen op hun specifieke behoeften.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.