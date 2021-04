RICHARDSON, Texas e SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’unico fornitore del settore di software di rete end-to-end nativo del cloud, nonché leader nell’accelerazione delle reti basate su software per i fornitori di servizi di comunicazione (communications service provider, CSP), e Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX), leader nel campo dell’adaptive computing, hanno annunciato oggi di aver stretto una collaborazione finalizzata al lancio sul mercato di un portafoglio unificato di soluzioni massive MIMO (mMIMO) per reti O-RAN 4G/5G per consentire implementazioni basate sulla tecnologia Open RAN.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.