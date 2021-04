FOSTER CITY, California--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader globale nelle soluzioni di monetizzazione 5G, ha annunciato oggi che Liberty Latin America ha scelto la piattaforma MATRIXX Digital Commerce come parte integrante della propria evoluzione digitale verso il 5G nei paesi caraibici e dell’America Latina, per offrire più possibilità di scelta, trasparenza e reattività sia all’utenza residenziale sia a quella aziendale.

MATRIXX è una piattaforma digitale in tempo reale che offre ai clienti la completa visibilità dei propri conti, servizi e spese in ogni momento direttamente tramite un’app per dispositivi mobile o un portale dedicato.

