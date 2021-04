ExaGrid Registra Recorde em Reservas e Receitas no 1º Trimestre de 2021

Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que obteve um recorde em reservas e receitas no trimestre finalizado em 31 de março de 2021. Comparado ao primeiro trimestre de 2020, as reservas cresceram mais de 40%, sendo que a receita cresceu 24%. Além disto, a ExaGrid apresentou caixa positivo no trimestre. A ExaGrid acrescentou mais de 120 novos clientes no trimestre e agora mais de 3.000 clientes usam o armazenamento de backup em níveis da ExaGrid para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está em aceleração, com a empresa contratando mais 40 equipes de vendas internas e de campo em todo o mundo.

O recurso 'Retention Time-Lock for Ransomware Recovery' da ExaGrid está entre as muitas razões pelas quais os clientes estão escolhendo o armazenamento de backup em níveis da ExaGrid. " Os ataques de ransomware vêm aumentando, sendo a prioridade de muitas organizações. A ExaGrid notou esta tendência e percebeu que poderíamos aprimorar nossa arquitetura já segura com uma abordagem que permitiria a recuperação de dados após um ataque de ransomware. A ExaGrid tem a única solução de armazenamento de backup com um nível não direcionado à rede, exclusões com atraso e objetos de dados imutáveis", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. " Em apenas três meses, a ExaGrid atualizou mais de 1.000 clientes para a versão 6.0, tendo todos estes clientes ativado o recurso 'Retention Time-Lock for Ransomware Recovery'."

Os dispositivos da ExaGrid têm uma zona de patamar de cache de disco direcionada à rede, onde os backups mais recentes são gravados sem desduplicação em linha para backups rápidos, sendo armazenados em um formato não duplicado para recuperações rápidas. A ExaGrid usa arquitetura escalonada, que mantém uma janela de backup de comprimento fixo e também elimina atualizações caras e disruptivas de ordenamento e obsolescência do produto. A tecnologia de desduplicação adaptável da ExaGrid desduplica os dados em um repositório não direcionado à rede, onde os dados desduplicados são armazenados para retenção a longo prazo, muitas vezes por semanas, meses e anos. A combinação de um nível não direcionado à rede (espaço de ar virtual) mais exclusões com atraso com o recurso 'Retention Time-Lock do ExaGrid' e objetos de dados imutáveis protege contra dados de backup sendo excluídos ou criptografados.

Destaques do 1º trimestre de 2021:

Forte índice de conquista em competições em 75%

Trouxe mais de 120 novos clientes

Vendas recordes na EMEA (Europa, Oriente Médio e África)

Mais de 1.000 clientes atualizaram para a versão 6.0 com a ativação do recurso 'Retention-Time Lock for Ransomware Recovery'

Mais de 3.000 clientes protegem seus dados com o armazenamento de backup em níveis da ExaGrid

Armazenamento de backup em níveis da ExaGrid – criado para backup

" A ExaGrid é a única empresa totalmente dedicada ao armazenamento de backup, sendo por isto que nosso sistema de armazenamento de backup em níveis supera nossos concorrentes durante os testes-piloto. Continuamos a substituir o disco de armazenamento primário de baixo custo da Dell, HPE e NTAP e muitos outros fornecedores de armazenamento, pois a ExaGrid é muito mais em conta para retenção a longo prazo. Também substituímos de modo consistente as soluções de armazenamento de backup de primeira geração, como Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e dispositivos de desduplicação em linha escalonada da Veritas, que não oferecem o desempenho de backup ou a arquitetura constate que a ExaGrid possui", disse Andrews. " A ExaGrid está por trás de mais de 25 aplicativos e utilitários de backup, fornecendo o armazenamento de backup mais rápido e econômico do setor, sendo agora a única solução de armazenamento de backup que pode oferecer, de fato, recuperação de ransomware com um nível não direcionado à rede, exclusões com atraso e objetos imutáveis."

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma zona de patamar de de cache de disco com interface, o nível de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e recupera diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção a longo prazo são escalonados para um repositório de dados desduplicado, o 'Retention Tier', para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em dois níveis oferece o desempenho de backup e recuperação mais rápido com eficiência de armazenamento e custo mais baixo.

Além disto, a ExaGrid fornece uma arquitetura escalonada em que os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui processador, memória e portas de rede, de modo que conforme os dados aumentam, todos os recursos necessários ficam disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento escalonado elimina atualizações caras em sequência e permite combinar dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema de escalonamento, eliminando a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI preliminarmente e ao longo do tempo.

