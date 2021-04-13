FLIR贏得美國國防高等研究計畫署(DARPA)價值高達2,050萬美元的合約，開發用於化學生物防禦的革命性新型防護面料

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，公司已經贏得美國國防高等研究計畫署(DARPA)的一份旨在快速開發帶有內嵌觸媒和化學物質的新型面料的合約，這種面料能夠抵抗和減少所接觸到的化學和生物威脅。這種革命性面料將被應用到防護服和其他裝備中，如靴子、手套和護目裝置，戰場部隊、醫學專家、醫護人員等可穿戴這些裝備。FLIR已經獲得了1,120萬美元的初始資金，潛在的五年計劃價值高達2,050萬美元，包括選擇權在內。

DARPA的個人防護生物系統(PPB)計畫的目標是減少目前個人防護裝備(PPE)的巨大重量和生理負擔，以便士兵和其他專家能夠更好地執行任務。PPB將新型輕質防護材料與新型預防性醫療技術相結合，減輕對脆弱組織屏障（特別是眼睛、皮膚和肺部）的化學和生物威脅。這一整套系統將使部隊和急救人員可以在不攜帶和穿戴PPE的情況下展開行動，因為PPE可能導致熱應力，而且這樣還能縮短完成任務所需的時間。

FLIR副總裁兼感測器系統業務總經理Mark Stock表示：「在生命受到威脅的情況下，未來的行動人員穿著PPB套裝將可以在保護自己免受有毒化學物質和新型生物威脅（如危險病毒）方面佔有巨大優勢。我們很榮幸DARPA選擇我們來引領這一具有非凡意義的高度創新型工作，為我們的戰士、健康和公共安全人員開發同類首創的防護面料。」

FLIR及其合作夥伴將開發一種原型織物材料，即綜合式士兵防護系統(ISPS)，並接受政府實驗室的測試。此項工作將在FLIR位於匹茲堡的設施內進行。此ISPS合約包含為期兩年的基礎期、為期兩年的第一選擇權，以及為期一年的最終選擇權。五年後的交付成果將是一套原型防護面料和服裝，並且可以向美國國防部的記錄專案過渡。

FLIR透過提供能看到和感知到有害化學、生物、放射性、核子和爆炸物(CBRNE)物質的工具來保護人員和財產安全。欲瞭解有關FLIR Systems威脅檢測產品的更多資訊，請造訪www.flir.com/threat-detection/。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界領先的專注於國防和工業應用的智慧感測解決方案的技術公司。我們的願景是成為「世界第六感」，創造和推動能幫助專業人士做出更明智、更快速的技術，來挽救人們的生命和生計。欲瞭解更多資訊，請造訪www.flir.com並關注@flir。

前瞻性陳述

本新聞稿中Mark Stock所做的陳述，以及本新聞稿中關於以上合約和訂單的其他陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法案》規定的前瞻性陳述。此類陳述根據對FLIR業務的當前預期、估計和預測，這些預期、估計和預測是以管理階層做出的某種程度的假設為基礎的。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，這些因素包括：製造和交付本新聞稿中所述的系統的能力，FLIR產品定價的變動，對FLIR產品和產品組合的需求變化，競爭性產品及其定價的影響，關鍵組件供應的限制，生產能力過剩或短缺，FLIR及時製造和運輸產品的能力，FLIR持續遵守美國出口管制的法律法規，以及FLIR不時向美國證券交易委員會提交的文件和報告中所討論的其他風險。此外，此類陳述可能受到一般工業、市場條件和成長率以及國內和國際總體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發布之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發布日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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