FLIR赢得美国国防高级研究计划局(DARPA)价值高达2,050万美元的合同，开发用于化学生物防御的革命性新型防护面料

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR)宣布，公司已经赢得美国国防高级研究计划局(DARPA)的一份旨在快速开发带有内嵌催化剂和化学物质的新型面料的合同，这种面料能够抵抗和减少所接触到的化学和生物威胁。这种革命性面料将被应用到防护服和其他装备中，如靴子、手套和护目装置，战场部队、医学专家、医护人员等可穿戴这些装备。FLIR已经获得了1,120万美元的初始资金，潜在的五年计划价值高达2,050万美元，包括选择权在内。

DARPA的个人防护生物系统(PPB)计划的目标是减少目前个人防护装备(PPE)的巨大重量和生理负担，以便士兵和其他专家能够更好地执行任务。PPB将新型轻质防护材料与新型预防性医疗技术相结合，减轻对脆弱组织屏障（特别是眼睛、皮肤和肺部）的化学和生物威胁。这一整套系统将使部队和急救人员可以在不携带和穿戴PPE的情况下开展行动，因为PPE可能导致热应激，而且这样还能缩短完成任务所需的时间。

FLIR副总裁兼传感器系统业务总经理Mark Stock表示：“在生命受到威胁的情况下，未来的行动人员穿着PPB套装将可以在保护自己免受有毒化学物质和新型生物威胁（如危险病毒）方面占有巨大优势。我们很荣幸DARPA选择我们来引领这一具有非凡意义的高度创新型工作，为我们的战士、健康和公共安全人员开发同类首创的防护面料。”

FLIR及其合作伙伴将开发一种原型织物材料，即综合式士兵防护系统(ISPS)，并接受政府实验室的测试。此项工作将在FLIR位于匹兹堡的设施内进行。此ISPS合约包含为期两年的基础期、为期两年的第一选择权，以及为期一年的最终选择权。五年后的交付成果将是一套原型防护面料和服装，并且可以向美国国防部的记录项目过渡。

FLIR通过提供能看到和感知到有害化学、生物、放射性、核和爆炸物(CBRNE)物质的工具来保护人员和财产安全。欲了解有关FLIR Systems威胁检测产品的更多信息，请访问www.flir.com/threat-detection/。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防和工业应用的智能传感解决方案的技术公司。我们的愿景是成为“世界第六感”，创造和推动能帮助专业人士做出更明智、更快速的技术，来挽救人们的生命和生计。欲了解更多信息，请访问www.flir.com并关注@flir。

前瞻性陈述

本新闻稿中Mark Stock所做的陈述，以及本新闻稿中关于以上合同和订单的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。此类陈述基于对FLIR业务的当前预期、估计和预测，这些预期、估计和预测是以管理层做出的某种程度的假设为基础的。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，这些因素包括：制造和交付本新闻稿中所述的系统的能力，FLIR产品定价的变动，对FLIR产品和产品组合的需求变化，竞争性产品及其定价的影响，关键部件供应的限制，生产能力过剩或短缺，FLIR及时制造和运输产品的能力，FLIR持续遵守美国出口管制的法律法规，以及FLIR不时向美国证券交易委员会提交的文件和报告中所讨论的其他风险。此外，此类陈述可能受到一般工业、市场条件和增长率以及国内和国际总体经济状况的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者通讯社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

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