Learn more about ExaGrid Tiered Backup Storage in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, de enige Tiered Backup Storage-oplossing in de branche, heeft vandaag aangekondigd dat het een recordaantal boekingen en inkomsten had in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. In vergelijking met Q1-2020, boekingen groeiden met meer dan 40% en de omzet groeide met 24%. Bovendien was ExaGrid in het kwartaal positief in contanten. ExaGrid heeft dit kwartaal meer dan 120 nieuwe klanten toegevoegd en nu gebruiken meer dan 3.000 klanten ExaGrid Tiered Backup Storage om hun gegevens te beschermen. De groei van ExaGrid versnelt en het bedrijf neemt wereldwijd 40 interne en buitendienstmedewerkers aan.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.