BlueShore Financial renforce sa collaboration avec Temenos pour accélérer sa transformation numérique

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui que BlueShore Financial, une institution de services financiers sur mesure, met en œuvre sa transformation numérique avec les solutions Temenos. En s'appuyant sur Temenos Infinity, le produit bancaire numérique omnicanal leader du marché, BlueShore proposera une expérience hi-tech hautement interactive, baptisée "HighTech-HighTouch", grâce à l'intelligence artificielle explicable (IAX). BlueShore reproduira l'expérience exclusive (Financial Spa™) proposée dans ses agences et qui repose sur des installations centrées sur le client, un service personnalisé et des conseils d'expert, une présence omnicanal, depuis l'accueil jusqu'à l'assistance et la rétention de la clientèle.

Les clients BlueShore possèdent généralement des compétences technologiques et financières, mais manquent de temps et ont des besoins financiers complexes. Dès lors, BlueShore se concentre sur la prestation de conseils d'expert et sur une expérience client premium et personnalisée, aussi bien en personne qu'en ligne, quel que soit le canal. En novembre 2020, dans le cadre de son initiative visant à promouvoir les liens humains à l'ère du numérique, et à proposer une expérience technologique correspondant au style de vie de ses clients, BlueShore a signé un contrat pour Temenos Infinity Engage, une application de messagerie mobile dernier cri mettant en relation le Centre de solutions et les Conseillers financiers BlueShore avec la clientèle. Le renforcement de cette collaboration inclura la suite complète Temenos Infinity, Temenos Data Lake, Temenos Explainable AI et Temenos Payments, pour accompagner BlueShore dans l'exécution de sa stratégie numérique orientée sur les données.

BlueShore est un partenaire Temenos de longue date, utilisant Temenos Transact pour créer un environnement de services bancaires centraux rentables et à haute performance. En s'appuyant sur Temenos Analytics, intégré à la plateforme bancaire centrale, BlueShore a créé des algorithmes propriétaires mesurant des attributs tels que le score d'engagement, l'utilisation numérique et la sensibilité tarifaire. Avec le nouvel écosystème numérique de bout en bout et entièrement intégré, BlueShore bénéficiera:

d'une complexité réduite.

d'un aperçu client à 360 degrés.

de données clients harmonisées provenant aussi bien de données structurées standard (entrées de formulaire) que de données non structurées (réseaux sociaux, vocales).

d'une analyse en temps réel en vue d'une compréhension accrue du comportement et des préférences des clients, traitée par l'IAX de Temenos pour fournir des expériences hyper personnalisées avec des recommandations sur mesure et des conseils contextualisés.

d'une plateforme ouverte axée API enrichissant les données BlueShore avec des sources tierces, permettant une adoption proactive du système bancaire ouvert et en avance sur les nouvelles réglementations au Canada. BlueShore aura accès à plus de 100 des dernières API d'open banking déployées au niveau mondial.

d'une technologie de paiement de prochaine génération certifiée ISO20022 et prenant en charge les paiements en temps réel, permettant à BlueShore de mieux tirer parti de la modernisation des paiements canadiens.

Chris Catliff, PDG de BlueShore Financial, déclare: "Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre de notre transformation digitale avec Temenos. Depuis plus d'une décennie, Temenos est notre partenaire indéfectible dans l'amélioration du bien-être financier de nos clients. Avec le renforcement de notre collaboration, sous serons en mesure de virtualiser l'expérience Financial Spa™ qui a fait la renommée de BlueShore. Avec Temenos, nous pouvons explorer de nouvelles opportunités de marché avec des produits et des services différenciés qui nous placeront à l'avant-garde du système bancaire ouvert et de la modernisation des paiements. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer sur le chemin de l'innovation au côté de Temenos."

Jacqueline White, Présidente, Amériques, Temenos, déclare: "Les institutions financières ont conscience de la valeur de leurs données à l'heure où elles cherchent à personnaliser l'engagement client, mais elles ne savent pas nécessairement comment l'exploiter. Depuis de nombreuses années, BlueShore est un pionnier de l'exploitation des données, et fournit une approche hautement ciblée et personnalisée et une expérience premium. Avec la plateforme de bout en bout de Temenos, couvrant les paiements modernisés et l'intelligence artificielle explicable, BlueShore créera des expériences différenciées pour ses clients, leur fournissant ainsi des recommandations sur mesure et des conseils contextualisés."

À propos de BlueShore Financial

BlueShore Financial est une société financière offrant un éventail complet de solutions bancaires, de gestion patrimoniale, d'assurance et de prêts commerciaux aux particuliers et aux entreprises. Avec un réseau d'agences situées dans les Basses-terres continentales et le corridor Sea-to-Sky, BlueShore Financial aide ses clients à atteindre le bien-être financier (achieve financial wellness®) grâce à des solutions personnalisées et des conseils d'expert, dans un environnement unique (Financial Spa®). BlueShore Financial gère plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs sous administration et se classe parmi les 20 meilleures sociétés de planification financière dans le Grand Vancouver.

BlueShore Financial est une Entreprise généreuse d'Imagine Canada, versant au moins 1% de ses bénéfices avant impôt annuels à des organisations caritatives et à but non lucratif dans les communautés où elle évolue. BlueShore Financial est le nom d'exploitation de BlueShore Financial Credit Union.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.temenos.com.

