GINEVRA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la società specializzata in software bancario, oggi ha annunciato che BlueShore Financial, un istituto finanziario che offre servizi completi e personalizzati, sta realizzando la propria trasformazione digitale con Temenos. Grazie a Temenos Infinity, il premiato prodotto di banking digitale omnicanale leader del mercato, BlueShore estenderà la sua esperienza ‘HighTech-HighTouch’ ai clienti utilizzando l'intelligenza artificiale spiegabile (XAI).

