RICHARDSON, Texas & SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, de enige end-to-end cloud-native netwerk software provider in de branche en een leider in het versnellen van software transformatie voor communications service providers (CSP’s), en Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX), de leider in adaptive computing, kondigde vandaag aan dat de bedrijven samenwerken om een uniform 4G/5G O-RAN massaal MIMO (mMIMO) -portfolio op de markt te brengen om Open RAN-implementaties mogelijk te maken. De eerste mMIMO 64TRX-gezamenlijke oplossing zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar zijn.

