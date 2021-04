Kapsch TrafficCom annonce les premiers tests de gestion du trafic en "temps réel" par une ville européenne

MÁLAGA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--L'accord de coopération avec Kapsch TrafficCom (Kapsch) fera de Malaga la première ville d'Europe à tester le dernier système de signalisation dynamique et l'optimiseur de trafic en temps réel pour améliorer la mobilité urbaine. D'une durée de deux ans avec la possibilité de deux prolongations annuelles, ces projets inédits viendront compléter les tests menés dans d'autres villes européennes.

"Malaga se réjouit d'être la première ville d'Europe à réaliser un projet de cette envergure. La technologie optimisera le trafic de la ville au profit de la qualité de vie de nos citoyens, qui passeront moins de temps en voiture tout au long de leur trajet", a déclaré José Del Río, conseiller à la mobilité de Málaga. "Ce projet conforte également la position de Málaga en tant que laboratoire urbain où l'on teste des initiatives technologiques."

Le principal objectif du projet de gestion de la demande est de fournir aux usagers des véhicules des itinéraires alternatifs, réduisant ainsi la saturation du trafic pendant les périodes de pointe ou en cas d'événements imprévus. Grâce à un système de signalisation dynamique avec des panneaux à messages variables (PMV) et une nouvelle application mobile "virtual VMS" (ou "PMV virtuel", développée par Kapsch), les recommandations d'itinéraire les plus appropriées seront affichées et indiquées par voie audio en temps réel au conducteur du véhicule lorsqu'il approchera d'un point de décision. Le système utilise les informations du système de feux de circulation pour le calcul et la prise de décision afin de sélectionner dynamiquement l'itinéraire le plus judicieux dans chaque situation. Le développement de la gestion de la capacité permet l'utilisation d'un optimiseur de trafic en temps réel, qui modifie dynamiquement la durée des zones vertes sur l'itinéraire en fonction des conditions de trafic détectées par le système de capteurs installé.

"Les partenariats public-privé offrent la possibilité de progresser plus rapidement dans l'évaluation de solutions innovantes pour la nouvelle mobilité. L'accord que nous venons de conclure permet à la ville de Malaga d'être un modèle pour l'utilisation de systèmes de gestion de la demande et de la capacité, que nous développerons, mettrons en œuvre et évaluerons dans le cadre d'une preuve de concept révolutionnaire en Europe", déclare Juan Marín, City Director Spain & Portugal Kapsch TrafficCom.

Pour plus d'informations : https://www.kapsch.net/kapsch/media/press/ktc/ktc_210413_pr?lang=en-us

