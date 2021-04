GENÈVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het banksoftwarebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat BlueShore Financial, een boetiek-full-service financiële instelling, digitaal transformeert met Temenos. Aangedreven door Temenos Infinity, het marktleidende omnichannel digitale bankproduct, zal BlueShore zijn ‘HighTech-HighTouch’ -ervaring uitbreiden naar klanten door gebruik te maken van explainable artificial intelligence (XAI). BlueShore zal de in-branch-ervaring van zijn Financial Spa™ Branch repliceren, ontworpen rond klantgerichte voorzieningen, persoonlijke service en deskundig advies, via alle kanalen en apparaten, van onboarding en service tot retentie.

