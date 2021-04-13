Titomic和Néos將在英國生產Invar36面板

澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Titomic與Neos International Limited簽署了一份框架協議，雙方準備在英國成立一家合資企業，針對航空航太、國防、汽車與核工業生產並銷售Invar 36面板和多金屬產品解決方案。產品將採用Titomic Kinetic Fusion (TKF)技術和Neos的專業工程及工具專長進行製造。

Neos Titomic合資企業將促進Invar和Nickel Shell Tooling及其相關產品向航空航太和其他重要領域的快速交付。TKF製造工具的快速交付將有助於下一代碳纖維複合材料技術的採用，這對生產輕型節油型飛機和設備來支援英國航空航太工業至關重要。

這家合資企業將確保在整個英國供應鏈中高效率地生產模具工具、鎳工具和國防解決方案，從而鞏固英國在下一代飛機領域的地位。

由於鑄造和鍛造製造的局限性，製造碳纖維零件所需要極長的工具交付週期，這是飛機製造商經常遇的情況。為了幫助產業滿足這項需求，Titomic進行了為期兩年的大規模研發以驗證TKF工具製造。這項工作最終形成了一種有效的製程，並促成了與Neos之間的商業合作關係，將技術引進英國。

加工鋼坯或鑄造是Invar工具的傳統製程，這兩種方法會造成高達90%的材料浪費或多孔工具。能夠製造近淨形面板的TKF製程解決了這些難題，該製程只需要10-20%的廢料率即可在更短的時間內製造出成品面板。由於孔隙率只有0.5%，這些工具超過了所有航空碳纖維模塑的真空洩漏測試標準。

客戶可以利用這些優勢來縮減成本、交貨時間和浪費，從而提高整體生產力。

該合資企業凸顯了Titomic的發展策略，可確保TKF技術為全球各產業增加價值和能力。

關於NÉOS International Limited：

NÉOS International Limited是一家總部位於英國的工程集團，透過在英國、葡萄牙和印度的多個技術中心提供創新的解決方案，為眾多世界領先的OEM廠商提供支援。請造訪：www.neosintl.com

關於TITOMIC Limited：

如需瞭解更多資訊，請造訪：www.titomic.com。

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