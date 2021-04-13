Titomic和Néos将在英国生产Invar36面板

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Titomic与Neos International Limited签署了一份框架协议，双方准备在英国成立一家合资企业，面向航空航天、国防、汽车与核工业生产并销售Invar 36面板和多金属产品解决方案。产品将采用Titomic的动能融合(Titomic’s Kinetic Fusion, TKF)技术和Neos的专业工程及工具专长进行制造。

Neos Titomic合资企业将促进Invar和Nickel Shell Tooling及其相关产品向航空航天和其他重要领域的快速交付。TKF制造工具的快速交付将有助于下一代碳纤维复合材料技术的采用，这对生产轻型节油型飞机和设备来支持英国航空航天工业至关重要。

这家合资企业将确保在整个英国供应链中高效率地生产模具工具、镍工具和国防解决方案，从而巩固英国在下一代飞机领域的地位。

由于铸造和锻造制造的局限性，制造碳纤维零件所需要极长的工具交付周期，这是飞机制造商经常遇的情况。为了帮助行业满足这一需求，Titomic进行了为期两年的大规模研发以验证TKF工具制造。这项工作最终形成了一种有效的制造工艺，并促成了与Neos之间的商业合作关系，将技术引入英国。

加工钢坯或铸造是Invar工具的传统制造工艺，这两种方法会造成高达90%的材料浪费或多孔工具。能够制造近净形面板的TKF工艺解决了这些难题，该工艺只需要10-20%的废料率即可在更短的时间内制造出成品面板。由于孔隙率只有0.5%，这些工具超过了所有航空碳纤维模塑的真空泄漏测试标准。

客户可以利用这些优势来缩减成本、交货时间和浪费，从而提高整体生产力。

该合资企业凸显了Titomic的发展战略，可确保TKF技术为全球各行业增加价值和能力。

关于NÉOS International Limited：

NÉOS International Limited是一家总部位于英国的工程集团，通过在英国、葡萄牙和印度的多个技术中心提供创新的解决方案，为众多世界领先的OEM厂商提供支持。请访问：www.neosintl.com

关于TITOMIC Limited：

如需了解更多信息，请访问：www.titomic.com。

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