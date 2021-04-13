橫河電機選擇使用C3 AI Suite以增強企業AI應用程式

加州紅木城和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--C3 AI (NYSE: AI)與橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation，簡稱「橫河電機」）(TOKYO: 6841) 今天宣布，橫河電機已選擇C3 AI® Suite作為平臺，以增強企業人工智慧(AI)應用程式，並完善其為工業客戶提供的數位化轉型解決方案和服務。

橫河電機簽署了一項多年協議，使該公司及其獨資子公司KBC能夠將具有先進AI功能的C3 AI Suite部署到其軟體產品組合中。橫河電機和KBC實作領先的技術和最佳實務，在工程模擬和分析的基礎上，透過卓越技術和商業將策略轉化為成果，並透過營運技術和數位服務實現系統化。

橫河電機希望C3 AI在其AI支援的產品中發揮關鍵作用，此類產品可為客戶提供經過最佳化的生產力、更高水準的工業自主權，並在發電、可再生能源、採礦和金屬、化工和石油天然氣等垂直產業創造新的商業機會。

橫河電機董事兼公司數位解決方案總部資深副總裁Yu Dai表示：「C3 AI Suite帶來了新的機會，可以將企業級的先進AI順暢整合到我們的軟體產品組合中。我們與C3 AI的初步合作將透過為客戶提供更精確的模擬來推動數位化轉型，從而提高客戶的營運效率和利潤率。」

C3 AI董事長兼執行長Tom Siebel表示：「有了C3 AI Suite為橫河電機在各行各業市場領先的產品提供支援，客戶有望獲得更快速、更準確和可擴展的工具，以簡化營運並增加利潤。橫河電機在測量、控制和模擬方面的獨特優勢與C3 AI領先的企業級AI軟體相結合，將使各行業垂直領域的營運得到改善。」

該協議還使C3 AI能夠透過與橫河電機的合作在日本建立直接業務。

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家領先的企業AI軟體供應商，致力於加速數位化轉型。C3 AI提供一個完全整合的產品系列：用於開發、部署和執行大規模AI應用程式的端對端平臺——C3 AI® Suite；針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的產業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列產品的核心是由模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://c3.ai/

關於橫河電機

橫河電機(Yokogawa)成立於1915年，在測量、控制和資訊領域從事範圍廣泛的活動。其工業自動化業務為包括石油、化工、天然氣、電力、鋼鐵、紙漿和造紙在內的各種流程行業提供至關重要的產品、服務和解決方案。公司的生命創新業務的目標是從根本上提高製藥和食品業價值鏈的生產率。測試與測量、航空和其他業務繼續提供具有業界領先精度和可靠性的重要儀器和設備。橫河電機透過遍布62個國家的114家公司組成的全球網路，與客戶共同創新。公司2019會計年度創造了37億美元的銷售額。如需瞭解更多資訊，請造訪www.yokogawa.com/。

本新聞稿中的公司、組織、產品、服務和標識的名稱是C3 AI、橫河電機株式會社或其各自所有者的註冊商標或商標。

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