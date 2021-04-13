横河电机选择使用C3 AI Suite以增强企业AI应用

加州红木城和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--C3 AI (NYSE: AI)与横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation，简称“横河电机”）(TOKYO: 6841) 今天宣布，横河电机已选择C3 AI® Suite作为平台，以增强企业人工智能(AI)应用，并完善其为工业客户提供的数字化转型解决方案和服务。

横河电机签署了一项多年协议，使该公司及其全资子公司KBC能够将具有先进AI功能的C3 AI Suite部署到其软件产品组合中。横河电机和KBC实施领先的技术和最佳实践，在工程仿真和分析的基础上，通过卓越技术和商业将战略转化为成果，并通过运营技术和数字服务实现系统化。

横河电机希望C3 AI在其AI支持的产品中发挥关键作用，此类产品可为客户提供经过优化的生产力、更高水平的工业自主权，并在发电、可再生能源、采矿和金属、化工和石油天然气等垂直行业创造新的商业机会。

横河电机董事兼公司数字解决方案总部高级副总裁Yu Dai表示：“C3 AI Suite带来了新的机会，可以将企业级的先进AI无缝整合到我们的软件产品组合中。我们与C3 AI的初步合作将通过为客户提供更精确的仿真来推动数字化转型，从而提高客户的运营效率和利润率。”

C3 AI董事长兼首席执行官Tom Siebel表示：“有了C3 AI Suite为横河电机在各行各业市场领先的产品提供支持，客户有望获得更快速、更准确和可扩展的工具，以简化运营并增加利润。横河电机在测量、控制和仿真方面的独特优势与C3 AI领先的企业级AI软件相结合，将使各行业垂直领域的运营得到改善。”

该协议还使C3 AI能够通过与横河电机的合作在日本建立直接业务。

关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家领先的企业AI软件提供商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一个完全集成的产品系列：用于开发、部署和运行大规模AI应用程序的端到端平台——C3 AI® Suite；针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用程序组合C3 AI Applications；专为AI和机器学习而设计的行业专用CRM应用程序套件C3 AI CRM；以及利用数据科学解决日常业务问题的无代码AI解决方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列产品的核心是由模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用程序开发。如需了解更多信息，请访问：https://c3.ai/

关于横河电机

横河电机(Yokogawa)成立于1915年，在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天 然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有业界领先精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布62个国家的114家公司组成的全球网络，与客户共同创新。公司2019财年创造了37亿美元的销售额。如需了解更多信息，请访问www.yokogawa.com/。

本新闻稿中的公司、组织、产品、服务和标识的名称是C3 AI、横河电机株式会社或其各自所有者的注册商标或商标。

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