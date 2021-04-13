Halliburton將為挪威石油理事會提供石油資料管理平臺

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Halliburton Company (NYSE: HAL)今天宣佈，公司已與挪威石油理事會(NPD)簽署為期八年的合約，將部署和運行挪威石油和天然氣產業的國家級地震、油井和生產資料儲存庫Diskos。

Halliburton Landmark將使用業界首個探勘與生產混合雲iEnergy®中的DecisionSpace® 365雲端服務來交付Diskos 2.0。這項雲端原生服務符合Open Subsurface Data Universe™標準，可提供高品質的資料、安全和治理，讓用戶可以輕易存取、查看和解讀挪威大陸架的資料。

該服務的開放式架構和可擴充性使得工作流程能夠跨越內部或雲端的儲存庫和營運商系統，為高效、有效和敏捷的運作提供支援。Diskos 2.0將使用DecisionSpace 365雲端應用程式來應用機器學習和人工智慧，揭示更多有關盆地、儲集層、鑽井和生產的洞察，以發掘地下資料的全部價值，進而改善儲集層採收和探勘結果。

Halliburton旗下數位解決方案和顧問事業部Landmark資深副總裁Nagaraj Srinivasan表示：「我們很高興能夠與營運商和擴展後的生態系統合作，帶來全新的Diskos服務水準，進而創造無與倫比的體驗。我們安全的雲端環境、機器學習演算法和資料科學專長，與Halliburton的數位策略一致，將協助該地區的營運商充分發揮其資產價值。」

關於Halliburton

Halliburton成立於1919年，是全球能源產業最大的產品和服務提供者之一。公司擁有約4萬名員工，他們來自於70多個國家的130個民族。Halliburton致力於協助客戶在油藏的整個生命週期擴大價值，從油藏定位和地質資料管理，一直到鑽井和地層評估、油井建造和完井，並且在資產的整個生命週期中促使生產最佳化。敬請瀏覽公司網站www.halliburton.com，或在Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube與Halliburton互聯。

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