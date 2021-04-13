Halliburton将为挪威石油理事会提供石油数据管理平台

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Halliburton Company (NYSE: HAL)今天宣布，公司已与挪威石油理事会(NPD)签署一份为期八年的合同，将部署和运营挪威石油和天然气行业的国家级地震、油井和生产数据存储库Diskos。

Halliburton Landmark将使用业内首个勘探生产混合云iEnergy®中的DecisionSpace® 365云服务来交付Diskos 2.0。这项云原生服务符合Open Subsurface Data Universe™标准，可提供高质量的数据、安全和治理，让用户可以轻松访问、查看和解读挪威大陆架的数据。

该服务的开放架构和可扩展性使得工作流程能够跨越内部或云端的存储库和运营商系统，为高效、有效和敏捷的运营提供支持。Diskos 2.0将使用DecisionSpace 365云应用来应用机器学习和人工智能，通过揭示更多有关盆地、储层、钻井和生产的洞见来挖掘地下数据的全部价值，进而改善储层开采和勘探结果。

Halliburton旗下数字解决方案和咨询事业部Landmark高级副总裁Nagaraj Srinivasan表示：“ 我们很高兴能够与运营商和扩展后的生态系统合作，带来全新的Diskos服务水平，进而创造无与伦比的体验。我们安全的云环境、机器学习算法和数据科学专长与Halliburton的数字化战略相一致，将帮助该地区的运营商实现资产价值最大化。”

关于Halliburton

Halliburton成立于1919年，是全球能源行业最大的产品和服务提供商之一。公司拥有约4万名雇员，他们来自于70多个国家的130个民族。Halliburton致力于帮助其客户实现其油藏整个生命周期的价值最大化，从油藏定位和地质数据管理一直到钻井和地层评估、油井建造和完井，以及资产整个生命周期的生产优化。敬请访问公司网站www.halliburton.com，或通过Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram和YouTube与Halliburton联系。

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