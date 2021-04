Le groupe EHPAD INVEST va étendre son activité à la co-gestion de résidences Séniors et EHPA/EHPAD

PARIS--(BUSINESS WIRE)--EHPAD INVEST est la plateforme de référence entre les vendeurs et les acheteurs de chambres en EHPAD.

EHPAD INVEST a été créé en 2003. Le marché de l’investissement en EHPAD a toujours connu une augmentation très forte depuis cette date et EHPAD INVEST a su se positionner en leader sur ce secteur.

Les résidences séniors, les EHPAD, EHPA et les cliniques, sont quasiment les seuls investissements immobiliers qui ont le mieux tenu face à la crise de COVID 19.

En effet, en période de crise, les priorités vont toujours du côté de l’agro-alimentaire, de la sécurité et de la santé.

C’est pourquoi, notre groupe s’est vu proposé de nouvelles opportunités par des promoteurs et gestionnaires pour la reprise ou le développement de maisons de retraite médicalisées ou non (EHPA/EHPAD) et résidences séniors.

Cela permettra à notre groupe d’augmenter son chiffre d’affaires et sa rentabilité en étant lui-même acteur de la gestion de biens destinés aux personnes âgées.

En effet, il y a encore beaucoup à faire et les opportunités ne manquent pas. Notre expertise financière de bientôt 18 ans dans le domaine est appréciée et nous sommes très souvent sollicités.

Jusqu’à présent, notre organisation ne permettait pas de répondre à cette demande, mais nous avons recruté plusieurs collaborateurs experts dans le domaine de la gestion dans le domaine du médico-social, ce qui nous permettra donc de nous diversifier dans la gestion.

Par prudence, nous préférons commencer en co-gestion avec d’autres groupes de santé (régionaux) pour peut être ensuite être complètement autonomes.

C’est un nouvel élan pour notre groupe qui n’a eu de cesse de se renforcer depuis les 18 années de sa création.

Nous pouvons donc appréhender l’avenir avec encore plus de sérénité.

Notre premier projet de co-gestion (reprise d’un établissement) devrait sortir avant l’été et si situe dans le centre de la France (département de l’ALLIER).