ISSOIRE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--BIOCORP (Parijs: ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR/Eligible PEA PME), een Frans bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de fabricage van innovatieve medische hulpmiddelen, en Roche Diabetes Care France, een referentiebedrijf in de ondersteuning van diabetespatiënten, kondigen aan de lancering in Frankrijk van Mallya, een medisch hulpmiddel dat verkrijgbaar is in apotheken. Dit slimme insulinepen-apparaat is ontwikkeld door BIOCORP en verzamelt en verzendt insulinegegevens met een nauwkeurigheid van bijna 100 %. Mallya is oplaadbaar via de USB-poort en compatibel met de meeste insulinepennen voor eenmalig gebruik. Deze innovatie is bedoeld om het dagelijkse leven van diabetespatiënten die insulinetherapie ondergaan, te vereenvoudigen en kan fouten of vergissingen helpen voorkomen.

