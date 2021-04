Alkira s’associe à Microsoft pour transformer le parcours de mise en réseau cloud vers Azure

Alkira CEO and Founder Amir Khan and CTO and Founder Atif Khan are collaborating with Microsoft to accelerate Multi-cloud Networking for Azure customers. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le pionnier du cloud réseau Alkira® a annoncé aujourd’hui une collaboration étroite avec le programme Microsoft for Startups, un groupe trié sur le volet d’entreprises émergentes choisies par Microsoft pour les bénéfices qu’elles apportent aux clients Microsoft Azure dans leur parcours vers le cloud. Ces start-ups triées sur le volet bénéficient d’un partenariat de croissance et d’un soutien d’écosystème de Microsoft avec un accès à des opportunités techniques, commerciales et marketing ainsi qu’aux dirigeants. Alkira a également annoncé qu’Alkira Cloud Services Exchange (CSX) – cœur de sa plateforme Network Cloud – était maintenant disponible sur la place de marché Azure.

La plateforme Alkira Network Cloud, qui réduit le temps, le coût et la complexité de la connectivité aux environnements cloud, apporte aux clients Azure des performances, une gérabilité et une sécurité accrues lors du déploiement de charges de travail Windows dans le cloud Azure. Ils peuvent accéder à la solution d’Alkira dans Azure, ou dans un réseau multi-cloud avec d’autres produits de premier plan sur la place de marché Azure.

Bénéficiant de la puissance sous-jacente d’Azure, Alkira CSX est fourni comme une infrastructure de mise en réseau cloud sécurisée en tant que service qui se dimensionne dynamiquement en fonction des besoins des clients et fait passer le temps mis à déployer un réseau cloud de plusieurs mois à quelques minutes.

Selon le CEO et fondateur d’Alkira Amir Khan, « le temps, le coût et la complexité de la construction de réseaux dans le cloud avec une sécurité de bout en bout et une visibilité de gestion sont des problèmes majeurs qui empêchent la transformation numérique. Notre service a été mis au point pour aider les entreprises à surmonter les compromis, la complexité et les longs délais associés à la mise en réseau cloud. La plateforme Alkira Network Cloud accélère le déploiement et simplifie la gestion des charges de travail cloud, laissant les clients libres de se concentrer sur les objectifs de leur activité. Nous sommes enchantés de renforcer notre relation avec Microsoft à travers le programme Microsoft for Startups et de pouvoir offrir ces bénéfices au nombre croissant d’organisations qui cherchent des solutions de transformation sur la place de marché Azure. »

Le directeur de Microsoft for Startups Jeff Ma a déclaré : « Notre programme pour les start-ups donne aux jeunes entreprises accès aux ressources incroyables de Microsoft et aide à apporter les bénéfices de nouvelles technologies prometteuses comme la plateforme Network Cloud d’Alkira aux clients Azure de Microsoft. La plateforme d’Alkira offre un ensemble de fonctions puissant et souple permettant de tirer profit de la puissance d’Azure pour déployer des réseaux cloud disposant de toutes les fonctionnalités. »

L’associé Kleiner Perkins Mamoon Hamid a ajouté : « Il est temps que le réseau rejoigne l’ère du cloud, et l’infrastructure de mise en réseau cloud en tant que service d’Alkira fournit aux clients un chemin simplifié et sûr vers le cloud Microsoft Azure. Microsoft offre progressivement aux sociétés comme Alkira l’opportunité d’aider les clients Azure dans leur parcours vers le cloud, et de la valeur se libère déjà pour tous. »

Le vice-président recherche réseaux de datacenter d’IDC Brad Casemore a expliqué : « IDC trouve que les entreprises réalisent de plus en plus comment l’infrastructure moderne peut contribuer à ses objectifs cloud stratégiques que sont l’agilité d’entreprise, l’expérience en matière d’applications ou une sécurité robuste. Cela dit, si les architectes veulent aider leur entreprise à parvenir à une plus grande agilité par la migration des charges de travail dans le cloud, ils veulent également que la transition n’implique pas des compromis pour le contrôle d’exploitation et la gestion. La plateforme Network Cloud d’Alkira répond à ces exigences en aidant les organisations et leurs architectes à réconcilier les bénéfices du cloud avec le besoin d’un contrôle efficace. »

Les clients Microsoft qui accèdent à Alkira Network Cloud via la place de marché Azure bénéficient de frais d’acquisition réduits, d’une facturation simplifiée et d’un déploiement plus rapide, ainsi que de l’assurance de la certification Microsoft.

