FLIR vence contrato DARPA no valor de até US$ 20,5 milhões para desenvolver novos tecidos de proteção revolucionários para defesa química e biológica

The Personalized Protective Biosystems (PPB) program will create fabrics with built-in ability to fight chemical and biological agents, from VX to chlorine gas to Ebola virus. The revolutionary fabrics being developed by FLIR Systems will be incorporated into protective suits and other equipment such as boots, gloves, and eye protection that can be worn by troops on the battlefield, medical and healthcare workers, and more.

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A FLIR Systems (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje que venceu um contrato com a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) para desenvolver rapidamente novos tecidos com catalisadores incorporados que possam combater e reduzir ameaças químicas e biológicas ao contato. Os tecidos revolucionários serão incorporados em roupas de proteção e outros equipamentos como botas, luvas e proteção ocular que possam ser vestidos por tropas no campo de batalha, especialistas médicos, profissionais de saúde, entre outros. A FLIR recebeu US$ 11,2 milhões em financiamento inicial para o potencial esforço de até US$ 20,5 milhões, incluindo opções.

O objetivo do programa de biossistemas de proteção personalizada da DARPA é reduzir o peso substancial e a carga fisiológica de equipamentos de proteção individual (EPI) para que soldados e outros especialistas possam desempenhar melhor suas tarefas. O PPB irá combinar novos materiais de proteção leves com novas tecnologias médicas profiláticas que reduzam as ameaças químicas e biológicas em barreiras vulneráveis de tecido, especialmente os olhos, pele e pulmões. O sistema completo irá permitir que tropas e socorristas operem sem o fardo de carregar e vestir EPIs, que podem causar estresse por calor e reduzir o tempo gasto concluindo a missão.

“Com vidas em jogo, operadores futuros vestindo roupas de EPI terão uma maior margem ao se protegerem de químicos tóxicos e ameaças biológicas emergentes, como vírus perigosos”, afirmou Mark Stock, vice-presidente e gerente geral do negócio Sensor Systems da FLIR. “Estamos honrados que a DARPA nos escolheu para liderar este esforço extraordinário e altamente inovador para desenvolver os primeiros tecidos de proteção inéditos para os combatentes e funcionários de saúde e segurança do nosso país”.

A FLIR e seus parceiros de equipe irão desenvolver um protótipo de material de tecido, o sistema integrado de proteção de soldado (Integrated Soldier Protective System, ISPS), para testes em laboratórios do governo. O trabalho será realizado nas instalações da FLIR em Pittsburgh. O prêmio ISPS consiste em um período base de dois anos, primeira opção de dois anos e opção final de um ano. O resultado após cinco anos será um conjunto de protótipos de tecidos de proteção e vestuário pronto para a transição para um programa de registro no Departamento de Defesa dos EUA.

A FLIR protege pessoas e propriedades fornecendo ferramentas que veem e sentem substâncias químicas, biológicas, radiológicas, nucleares e explosivas (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives, CBRNE) prejudiciais. Para mais informações sobre os produtos de detecção de ameaça da FLIR Systems, acesse www.flir.com/threat-detection/.

