Credorax estabelece parceria com a Hostinger para fornecer soluções de pagamento inteligentes e facilitar pagamentos cross- border

TELAVIVE, Israel--(BUSINESS WIRE)--O banco Credorax, principal fornecedor de soluções de pagamento inteligentes e a Hostinger, principal o fornecedor de alojamento Web e registo de domínio, anunciaram hoje uma parceria que permitirá à Hostinger aceitar e processar pagamentos cross-border em todo o mundo, em mais de 120 moedas e tornando os pagamentos simples e convenientes. A Hostinger junta-se à lista impressionante de serviços de alojamento Web e parceiros SaaS digitais da Credorax, incluindo SiteGround, SEMRush e NordVPN.

A Hostinger terá acesso à solução de pagamentos personalizada da Credorax, incluindo um processo de adesão simples, otimização e análise de taxas de aprovação, otimização câmbial e monitorização proativa 24/7 de comerciantes. O fornecedor de alojamento Web também irá beneficiar da solução 3DSecure da Credorax, garantindo a conformidade com os requisitos PSD2 de Autenticação Forte do Consumidor. Isto acresce à disponibilidade «telecom-grade» da Credorax (99,999%) para processar pagamentos, idealizada para maximizar o crescimento das empresas e melhorar os processos operacionais. Os serviços da Credorax vão permitir à Hostinger aceitar e processar pagamentos cross-border em mais de 120 moedas, incluindo a rupia indiana e o rand sul-africano.

«Estamos entusiasmados com a parceria com o fornecedor de alojamento Web, Hostinger, e em expandir a nossa presença na Lituânia, uma região que continua a crescer como agregador de FinTech», afirmou Igal Rotem, CEO da Credorax. «Graças aos nossos serviços, a Hostinger será capaz de aceitar e processar pagamentos em moedas com diferentes relevâncias, incluindo as das regiões da Ásia e África, permitindo-lhes satisfazer toda a sua carteira de clientes, confiantes de que podem aceitar as moedas locais. À medida que construímos a nossa presença na região, esperamos ajudar a Hostinger a crescer e a prestar os seus serviços a nível mundial».

A capacidade de aceitar pagamentos cross-border é essencial para qualquer empresa de comércio eletrónico. Os pagamentos cross-border B2B deverão crescer 30% de 2020 a 2022.À medida que as empresas se voltam para a digitalização dos seus negócios, é vital encontrarem um fornecedor de pagamentos com a capacidade de processar e aceitar moedas mais exóticas para os clientes fora da União Europeia e outros países dominantes.

«As capacidades da Credorax na simplificação do processamento de pagamentos foram uma escolha clara para nós na hora de procurar um parceiro de pagamentos», afirmou Daugirdas Jankus, CMO da Hostinger. «Esforcamo-nos por oferecer aos nossos clientes uma experiência fácil e sem atrito ao iniciarem a sua presença online. Era importante encontrarmos um fornecedor que nos permitisse aceitar pagamentos sem problemas e em moeda local, para eliminar quaisquer barreiras nos nossos serviços. Estamos ansiosos por trabalhar com a Credorax, um parceiro com que podemos contar para nos apoiar à medida que crescemos e evoluímos as nossas soluções de pagamento.»

Acerca da Credorax

A Credorax é um banco fornecedor de soluções de pagamento inteligentes, devidamente licenciado, que fornece aceitação e processamento de pagamentos cross-border para comércio eletrónico e omni-canal. A nossa gateway de pagamentos SourceTM, foi desenvolvida internamente para fornecer uma experiência de pagamento simplificada, inteligente e segura, para que os comerciantes consigam alcançar o seu potencial de negócios através de uma melhor e mais simples gestão dos seus pagamentos. Os comerciantes da Credorax podem aceitar mais de cem cartões e métodos de pagamento locais e serem pagos na moeda da sua preferência. Os nossos comerciantes também desfrutam da otimização de taxa de aprovação, que é a melhor da sua classe, proteção avançada anti-fraude, «business intelligence» e um portfolio de serviços e produtos que se traduzem numa experiência de pagamento diferente de qualquer outra.

Para ficar a saber mais, contacte grow@credorax.com ou consulte www.credorax.com.

