Acquiring Bank Credorax en Hostinger gaan een Partnerschap aan om Cross-Border Transacties te Faciliteren.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Acquiring bank Credorax en webhosting provider Hostinger kondigen een samenwerkingsverband aan, dat Hostinger in staat stelt om cross-border transacties in meer dan 120 valuta's te accepteren. Credorax werkt al samen met webhosting service providers en SaaS-partners, waaronder SEMRush en NordVPN. Dit partnerschap met Hostinger biedt Credorax de kans om de groeiende fintech markt in Oost Europa aan te boren.

Hostinger krijgt toegang tot de smart betaaloplossingen van Credorax, waaronder FX conversie optimalisatie en 24/7 monitoring van webshopaccounts. De webhosting provider zal ook profiteren van Credorax’ 3D-Secure oplossing, die voldoet aan alle eisen die PSD2 stelt aan veilige KYC authenticatie. Tevens levert Credorax beschikbaarheid op telecom niveau (99,999%). Dit verbetert de business groei en het optimaliseert operationele processen. De samenwerking met Credorax biedt Hostinger de mogelijkheid om cross-border betalingen in meer dan 120 valuta's af te handelen, waaronder in de Indiase roepie en de Zuid-Afrikaanse rand.

"We zijn verheugd over de samenwerking met de Litouwse webhosting provider. Hiermee breiden we onze aanwezigheid uit in een regio waar fintech blijft groeien” aldus Igal Rotem, CEO van Credorax. “Door gebruik te maken van onze diensten, kan Hostinger betalingen accepteren in zowel wijdverbreide als in minder gebruikelijke valuta, zoals bijvoorbeeld valuta in de Aziatische en Afrikaanse regio's. Hostinger kan haar klantenbestand uitbreiden, doordat het haar klanten betaaloplossingen kan bieden in lokale valuta. Tegelijkertijd kunnen wij onze innovatieve en veilige betalingsdiensten verder uitbreiden in een groeiende Oost-Europese markt."

De mogelijkheid om cross-border betalingen te kunnen afhandelen is cruciaal voor elk e-commerce bedrijf. De verwachting is dat het volume cross-border B2B betalingen de komende jaren wereldwijd enorm zal toenemen. Nu steeds meer bedrijven hun business digitaliseren, is het van vitaal belang dat zij een betalingsprovider vinden die internationale valuta kan verwerken, ook van klanten buiten de EU en de VS.

"De mogelijkheden die Credorax ons biedt om het internationale betalingsproces te stroomlijnen, maakt dit bedrijf voor ons de beste keuze bij het zoeken naar een acquiring partner", aldus Daugirdas Jankus, CMO van Hostinger. “Wij streven ernaar om onze klanten een zo eenvoudig mogelijke ervaring te bieden bij het opzetten van hun website. Het was dan ook belangrijk om een betalingsprovider te vinden die ons in staat stelt om naadloos en in lokale valuta betalingen te accepteren en zo elke barrière om van onze diensten gebruik te kunnen maken wegneemt. We kijken ernaar uit om samen te werken met Credorax, een partner waarop we kunnen rekenen, terwijl wij groeien en onze betalingsoplossingen verder ontwikkelen."

Over Credorax

Credorax is een betalingsprovider en een volledig geautoriseerde acquiring bank die cross-border transacties en omnichannel betalingen afhandelt in de e-commerce sector. Onze gateway-technologie (Source™) is intern ontwikkeld om een ​​gestroomlijnde betalingservaring te kunnen bieden, die intelligent en veilig is en die optimale groeimogelijkheden garandeert. Credorax biedt haar klanten de mogelijkheid om meer dan honderd internationale en lokale betaalmethoden te accepteren, in valuta naar keuze. Credorax biedt een optimaal goedkeuringspercentage, geavanceerde anti-fraudebescherming, business intelligence en tal van andere diensten en producten met toegevoegde waarde, die bijdragen aan een betalingservaring als geen ander. Neem voor meer informatie contact met ons op.