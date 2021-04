 Credorax collabora con Hostinger per offrire servizi di acquiring intelligenti e semplificare i pagamenti transfrontalieri

TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Credorax, banca acquirer e fornitore leader di pagamenti intelligenti, e Hostinger, importante provider di servizi di web hosting e domini internet con sede in Lituania, hanno annunciato una collaborazione che consentirà a Hostinger di accettare ed elaborare pagamenti transfrontalieri a livello mondiale, in oltre 120 valute, con pagamenti comodi e semplici. Hostinger entra a far parte dell’impressionante elenco di importanti servizi di web hosting e partner SaaS digitali di Credorax, tra cui SEMRush e NordVPN.

Hostinger potrà accedere alla soluzione di acquiring 'su misura' di Credorax, che include onboarding fluido, ottimizzazione e analisi del tasso di approvazione, ottimizzazione della conversione FX e monitoraggio proattivo 24/7 del conto del commerciante. Un ulteriore vantaggio per il fornitore di servizi di web hosting sarà l'utilizzo della soluzione 3DSecure di Credorax, a garanzia della conformità con i requisiti PSD2 per l'Autenticazione SCA (Strong Consumer Authentication). Tutto questo si aggiunge alla disponibilità del 99,999% per l'elaborazione dei pagamenti, un livello pari a quello del segmento delle TLC. I servizi offerti da Credorax consentiranno a Hostinger di accettare ed elaborare pagamenti transfrontalieri in oltre 120 valute, tra cui la rupia indiana e il rand sudafricano.

"Siamo entusiasti di collaborare con il provider di servizi di web hosting Hostinger e di espandere la nostra presenza in Lituania, una regione che continua a crescere come centro nevralgico del fintech", ha dichiarato Igal Rotem, CEO di Credorax. "Grazie ai nostri servizi, Hostinger potrà accettare ed elaborare pagamenti in valute più diffuse e rare, come quelle delle regioni asiatiche e africane, rispondendo così alle esigenze dell'intera base dei suoi clienti, che saranno sicuri di poter accettare le monete locali. Mentre affermiamo la nostra presenza nella regione, il nostro obiettivo è aiutare Hostinger a espandersi e a fornire servizi a livello globale".

La capacità di accettare pagamenti transfrontalieri è essenziale per qualsiasi attività di e-commerce; secondo le previsioni, le transazioni B2B di questo tipo cresceranno del 30% dal 2020 al 2022. Con la sempre maggiore digitalizzazione delle loro attività, è fondamentale che le aziende trovino un fornitore di servizi di pagamento in grado di elaborare e accettare valute più esotiche per i clienti, al di fuori dell'Unione europea e di altri paesi predominanti.

"Quando eravamo alla ricerca di un partner per i servizi di acquiring, la scelta indiscussa è stata Credorax, per le sue capacità di semplificazione del processo dei pagamenti", ha affermato Daugirdas Jankus, CMO di Hostinger. "Ci impegniamo a fondo per offrire ai nostri clienti che configurano la loro presenza online un'esperienza quanto più semplice e fluida possibile. Era importante trovare in questo settore un fornitore di servizi in grado di consentirci di accettare pagamenti senza problemi e nelle valute locali, per eliminare qualsiasi ostacolo alla nostra offerta. Siamo entusiasti di collaborare con Credorax, un partner su cui contare mentre espandiamo e miglioriamo le nostre soluzioni di pagamento".

Informazioni su Credorax

Credorax è un fornitore di servizi di pagamento intelligenti e una banca acquirer provvista di licenza che fornisce soluzioni di elaborazione dei pagamenti transfrontalieri per e-commerce e omni-channel. La tecnologia gateway di Credorax, SourceTM, è stata sviluppata internamente all'azienda per offrire un'esperienza di pagamento fluida, così intelligente e sicura da garantire ai commercianti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei pagamenti. I clienti di Credorax possono accettare oltre cento tipi di metodi di pagamento e scegliere la valuta preferita per i pagamenti. I commercianti che si avvalgono dei servizi di Credorax usufruiscono inoltre della miglior ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni del settore, dell'avanzata protezione anti-frode, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che garantiscono un'esperienza di pagamento diversa da ogni altra. Per ulteriori informazioni contattare Credorax all'indirizzo grow@credorax.com oppure visitare il sito www.credorax.com.

