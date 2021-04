SCHLIEREN, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, un leader nello sviluppo di soluzioni proteomiche di prossima generazione finalizzate alla scoperta e allo sviluppo di farmaci, annuncia la sigla di un accordo strategico con Siemens Healthineers, una multinazionale della tecnologia medica, tramite il proprio laboratorio clinico di Berkeley, California. L’accordo permetterà di combinare la competenza di Biognosys nelle tecnologie di scoperta di biomarcatori indipendenti con le competenze di Healthineers nello sviluppo di saggi di biomarcatori, nei test clinici e nella commercializzazione.

Oliver Rinner, PhD, fondatore e Ceo di Biognosys, ha così commentato: "Tramite questo accordo potremo mettere in grado i nostri clienti del settore biofarmaceutico di utilizzare l’efficacia delle nostre soluzioni proteomiche proprietarie per le attività di scoperta ai fini dell’individuazione di nuovi biomarcatori e del loro uso in applicazioni cliniche grazie alla competenza di Siemens Healthineers nello sviluppo di saggi diagnostici".

