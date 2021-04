SCHLIEREN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, een leider in proteomics-oplossingen van de volgende generatie voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, kondigt vandaag aan dat het een strategische overeenkomst heeft gesloten met Siemens Healthineers, een wereldwijd medisch technologiebedrijf, via zijn klinisch laboratorium in Berkeley , Californië. De overeenkomst maakt gebruik van de expertise van Biognosys op het gebied van onbevooroordeelde technologieën en oplossingen voor het ontdekken van biomarkers met de ontwikkeling, laboratoriumtests en commercialiseringsmogelijkheden van Siemens Healthineers op het gebied van biomarkertests.

Oliver Rinner, PhD, CEO en oprichter van Biognosys zegt: “Met deze overeenkomst kunnen we onze biofarmaceutische klanten in staat stellen om de kracht van onze gepatenteerde proteomics-oplossing voor nieuwe biomarkers te gebruiken voor nieuwe biomarkeridentificatie en deze biomarkers in klinische toepassingen te brengen met de diagnostische testontwikkeling van Siemens Healthineers."

