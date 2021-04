Biognosys signe un accord stratégique avec Siemens Healthineers

SCHLIEREN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise Biognosys, leader dans le domaine des solutions protéomiques de nouvelle génération destinées à la découverte et au développement de médicaments, annonce aujourd'hui qu'elle a signé un accord stratégique avec Siemens Healthineers, une entreprise internationale de technologie médicale, par l'intermédiaire de son laboratoire clinique à Berkeley, Californie. L'accord met à profit l'expertise de Biognosys en matière de technologies et de solutions objectives de découverte de biomarqueurs ainsi que les capacités de Siemens Healthineers en matière de développement de tests de biomarqueurs, de tests en laboratoire et de commercialisation.

Oliver Rinner, PhD, CEO et fondateur de Biognosys déclare : « Grâce à cet accord, nos clients du secteur biopharmaceutique pourront utiliser la puissance de notre solution protéomique de découverte exclusive pour identifier de nouveaux biomarqueurs et les mettre en vigueur dans des applications cliniques grâce à l'expertise de Siemens Healthineers en matière de développement de tests de diagnostic ».

Grâce à l'Hyper Reaction Monitoring exclusif de Biognosys (HRM TM), des milliers de protéines peuvent être quantifiées simultanément à partir d'une vaste gamme d'échantillons cliniques. Le HRM fournit une ampleur incomparable du protéome ainsi qu'une quantification précise et reproductible permettant d'identifier les biomarqueurs les plus prometteurs et exploitables et d'éclairer davantage la prise de décision clinique. Cette solution de découverte protéomique peut être appliquée à haut débit dans des études à grande échelle impliquant des milliers d'échantillons.

L'accord stratégique permet la découverte de nouveaux biomarqueurs via la technologie HRM, qui se traduit ensuite en tests de biomarqueurs validés pour des applications cliniques potentielles. Cela pourrait comprendre l'utilisation d'essais cliniques et de programmes de développement de diagnostics in vitro.

Sebastian Kronmueller, responsable du laboratoire Siemens Healthcare en Californie, a signalé : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de cette collaboration avec Biognosys car leur expertise et leurs capacités uniques de découverte de biomarqueurs sont très complémentaires des solutions de diagnostic de bout en bout que nous offrons à nos clients du secteur biopharmaceutique ».

À propos de Biognosys

Biognosys, leader en protéomique de nouvelle génération, se consacre à transformer les sciences de la vie en inventant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe, et en les rendant largement accessibles aux chercheurs en pharmacie et en biotechnologie et aux experts en protéomique. Les solutions brevetées de l'entreprise fournissent une vue multidimensionnelle en termes d'expression, de fonction et de structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines à travers des milliers d'échantillons grâce à une précision, une ampleur et un débit à la pointe de l'industrie. À l'aide d'analyses de données avancées, Biognosys traduit les données en informations exploitables en R&D et recherche clinique. Plus d'informations sur le site biognosys.com.

À propos de Siemens Healthineers

Pour en savoir plus sur Siemens Healthineers, veuillez consulter le site siemens-healthineers.com.

