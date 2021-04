Führende niederländische Kryptobörse LiteBit schließt Partnerschaft mit RIDDLE&CODE, um ihre regulatorische Konformität vorzubereiten und die nächste Generation von Kryptodiensten zu starten

WIEN & ROTTERDAM--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE FinTech Solutions, ein innovatives europäisches Unternehmen, das Finanzinstitutionen dabei unterstützt, eine umfassende Verwaltung digitaler Vermögenswerte sicherzustellen, teilte heute mit, dass die führende niederländische Kryptowährungsbörse LiteBit auf seine Token Management Platform (TMP) setzt, um ihre Infrastruktur zu skalieren, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und erweiterte Funktionen für ihren wachsenden Kundenstamm bereitzustellen.

In den vergangenen Jahren hat die Europäische Union ihre Vorschriften für Kryptodienstleister deutlich verschärft, unter anderem durch die kürzlich geänderte 5. Geldwäscherichtlinie (AMLD5). Die neu implementierten AMLD5-Richtlinien verpflichten Dienstleister wie Kryptobörsen und Depotbanken zur Einhaltung derselben regulatorischen Bestimmungen wie traditionelle Finanzinstitute.

„Die niederländische Umsetzung der Vorschriften reicht derzeit über die EU-Richtlinien hinaus und verlangt eine umfassende Identifizierung von Kunden, die Überwachung von Transaktionen sowie umfangreiche Reporting- und Audit-Kapazitäten“, so Berit Fuss, Director FinTech Solutions bei RIDDLE&CODE. „Wie sich zeigte, erhöhen diese Anforderungen den Aufwand für diese Unternehmen ganz erheblich und haben mehrere Kryptodienstleister dazu gezwungen, ihre Aktivitäten einzustellen oder die Niederlande zu verlassen.“

„Kryptobörsen legen großen Wert auf die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen – LiteBit ist da keine Ausnahme“, kommentiert Arthur Van Lier, COO bei LiteBit. „Die Partnerschaft mit RIDDLE&CODE und die Nutzung der hochmodernen TMP helfen uns, die Einhaltung der gegenwärtigen und künftigen Vorschriften zu gewährleisten. Doch nicht nur die regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen Änderungen“, fügte er an. „Derzeit sind dezentrale Finanzierungen (DeFi) einer der am schnellsten wachsenden Sektoren der Kryptobranche. Aufgrund der hohen Komplexität der Anwendungen und des enormen Aufwands für die Unterstützung mehrerer Token-Protokolle haben viele Marktteilnehmer Schwierigkeiten, Innovationen zu entwickeln und DeFi-Funktionen zu integrieren. Dank der TMP sind wir in der Lage, von diesen neuen Geschäftsmodellen zu profitieren und unsere operativen Fähigkeiten zu skalieren.“

Die TMP bietet der niederländischen Börse ein robustes und transparentes Fundament für:

die Bewältigung der dringendsten Anforderungen in einem kontinuierlich evolvierenden regulatorischen Umfeld, einschließlich AML/CFT-Anforderungen, Customer Due Diligence, Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und vieles mehr

die Skalierung der Betriebsprozesse durch die Einrichtung unbegrenzter segregierter Konten für ihre Kunden sowie die Automatisierung bestimmter Prozesse, um die Belastung der operativen Teams zu minimieren

eine ausreichende Flexibilität zur Bereistellung von DeFi-Diensten wie Staking oder Voting auf beliebten Netzwerken wie Polkadot und Ethereum.

Die Token Management Platform ist die nächste Generation der institutionellen Digital-Asset-Management-Lösung von RIDDLE&CODE. Die Cloud-basierte Plattform verwaltet alle Aspekte der Schlüsselgenerierung, Verwahrung, AML, regulatorische Compliance und Token-Management. Die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht zugelassene TMP ist vollständig auditierbar und konform mit den Regulierungsvorschriften für Finanzinstitute, sodass die Kunden alle Transparenzanforderungen in Übereinstimmung mit den Finanzvorschriften und internen Compliance-Richtlinien erfüllen können.

„Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit LiteBit, unserem ersten Kryptobörsen-Kunden“, so Alexander Koppel, CEO bei RIDDLE&CODE. „Diese strategische Partnerschaft ermöglicht uns den Zugang zum niederländischen Markt und die Unterstützung von LiteBit auf seinem Weg zur umfassenden regulatorischen Compliance und Expansion in ganz Europa.“

RIDDLE&CODE FinTech Solutions

RIDDLE&CODE FinTech Solutions, ein Tochterunternehmen des führenden europäischen Anbieters von Blockchain-Interfaces, RIDDLE&CODE, baut Hardware- und Software-Stacks, die Fonds, Kryptobörsen und regulierten Finanzinstituten dabei unterstützen, alle Aspekte der Schlüsselgenerierung, Verwahrung, AML, regulatorischen Compliance und Token-Management mit beispielloser Vielseitigkeit und Sicherheit zu verwalten.

www.riddleandcode.com

LiteBit

LiteBit ist eine Plattform, die einen sicheren, unkomplizierten und persönlichen Handel mit Kryptowährungen ermöglicht. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die kundenfreundlichste und zuverlässigste Plattform Europas zu sein. LiteBit unterstützt Investoren bei Kauf, Verkauf und Verwaltung von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und mehr als 50 weiteren Coins.

www.litebit.eu

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.