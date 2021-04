Toonaangevende Nederlandse crypto-exchange LiteBit werkt samen met RIDDLE&CODE om de weg vrij te maken voor naleving van de regelgeving en de volgende generatie cryptodiensten te lanceren

WENEN & ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE FinTech Solutions, een innovatief Europees bedrijf dat financiële instellingen in staat stelt om alle aspecten van het beheer van digitale assets af te handelen, heeft vandaag aangekondigd dat LiteBit, de toonaangevende Nederlandse cryptocurrency beurs, gekozen heeft voor zijn Token Management Platform (TMP) om haar infrastructuur op te schalen, te voldoen aan de wettelijke vereisten en te voorzien in geavanceerde mogelijkheden voor haar groeiende klantenbestand.

In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie haar regelgeving voor cryptodienstverleners aanzienlijk aangescherpt, waaronder de onlangs bijgewerkte 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5). De nieuw geïmplementeerde AMLD5-richtlijnen verplichten dienstverleners zoals crypto-beurzen en custodians om zich te houden aan dezelfde regelgevingsbepalingen als traditionele financiële instellingen.

"De Nederlandse implementatie van de regelgeving gaat momenteel verder dan de EU-richtlijnen en vraagt om uitgebreide identificatie van klanten en monitoring van transacties, evenals uitgebreide rapportage- en auditmogelijkheden," aldus Berit Fuss, Director FinTech Solutions bij RIDDLE&CODE. "Deze vereisten zijn behoorlijk belastend gebleken en hebben verschillende cryptodienstverleners ertoe gedwongen te sluiten of Nederland te verlaten."

“Crypto-beurzen in de hele branche geven prioriteit aan het naleven van wettelijke verplichtingen. LiteBit is geen uitzondering," stelde Arthur Van Lier, COO van LiteBit. “Dankzij het partnerschap met RIDDLE&CODE en het gebruik van het geavanceerde TMP kunnen we voldoen aan zowel de huidige als toekomstige regelgeving. Maar regelgevingskaders zijn niet het enige dat aan het veranderen is," voegde hij eraan toe. “Op dit moment is Decentralized Finance (DeFi) een van de snelstgroeiende sectoren in de crypto-industrie. Vanwege de complexiteit van de applicaties en de inspanningen die nodig zijn om verschillende token-protocollen te ondersteunen, hebben veel marktspelers echter moeite om te innoveren en ruimte te maken voor de integratie van DeFi-mogelijkheden. Met het TMP kunnen we profiteren van deze nieuwe bedrijfsmodellen en onze operationele mogelijkheden opschalen."

Het TMP biedt de Nederlandse exchange een robuuste en transparante basis voor:

Reageren op de meest urgente eisen in een steeds veranderende regelgevende omgeving, waaronder AML/CFT-vereisten, klantenonderzoek, Know-Your-Customer (KYC)-procedures en meer.

Het opschalen van de activiteiten door onbeperkt gescheiden accounts voor de klanten te creëren en bepaalde processen te automatiseren om de last voor de operationele teams te verminderen.

Flexibel genoeg zijn om DeFi-diensten aan te bieden, zoals staking of stemmen op populaire netwerken zoals Polkadot en Ethereum.

Het Token Management Platform is de nieuwste generatie van RIDDLE&CODE’s oplossing van institutionele kwaliteit voor het beheren van digital assets. Het cloud platform beheert alle aspecten van sleutelgeneratie, custody, AML, naleving van regelgeving en tokenbeheer. Het TMP is geaccepteerd door de Zwitserse financiële marktautoriteiten (FINMA) en is volledig te auditten en in overeenstemming met financiële regelgeving, waardoor klanten invulling kunnen geven aan alle transparantievereisten in overeenstemming met financiële regelgeving en intern compliance beleid.

"We zijn verheugd om samen te werken met LiteBit, onze eerste crypto-beurs-klant," verklaarde Alexander Koppel, CEO van RIDDLE&CODE. "Dit strategische samenwerkingsverband stelt ons in staat de Nederlandse markt te betreden en LiteBit te helpen op weg naar volledige naleving van de regelgeving en uitbreiding in heel Europa."

RIDDLE&CODE FinTech Solutions

RIDDLE&CODE FinTech Solutions, een dochteronderneming van het toonaangevende Europese blockchain-interfacebedrijf RIDDLE&CODE, bouwt hardware- en software oplossingen waarmee fondsen, crypto-beurzen en gereguleerde financiële instellingen alle aspecten van sleutelgeneratie, custody, AML, naleving van regelgeving en tokenbeheer kunnen beheren met ongeëvenaarde veelzijdigheid en veiligheid.

www.riddleandcode.com – Media contact: Aysenur Yükselal Aji

LiteBit

LiteBit is een platform dat het handelen in crypto veilig, eenvoudig en persoonlijk maakt. Het doel is om het meest klantvriendelijke en betrouwbare platform van Europa te zijn. LiteBit ondersteunt investeerders bij het kopen, verkopen en beheren van cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum en meer dan 50 andere soorten munten.

www.litebit.eu