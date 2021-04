La principale bourse de cryptomonnaies hollandaise LiteBit noue un partenariat avec RIDDLE&CODE pour ouvrir la voie à la conformité réglementaire et lancer la prochaine génération de services pour les cryptomonnaies

VIENNE & ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE FinTech Solutions, une entreprise européenne innovante qui permet aux institutions financières de maîtriser tous les aspects de la gestion des actifs numériques, a annoncé aujourd’hui que LiteBit, la principale bourse de cryptomonnaies hollandaise, a choisi sa plateforme de gestion de jetons (TPM – Token Management Platform) pour développer son infrastructure, satisfaire aux exigences réglementaires et fournir des capacités avancées à sa clientèle grandissante.

Ces dernières années, l’Union européenne a considérablement resserré sa législation pour les fournisseurs de services de cryptomonnaies, notamment avec la 5e directive anti-blanchiment (AMLD5), récemment actualisée. La directive AMLD5 récemment instaurée oblige les fournisseurs de services tels que les bourses et les dépositaires de cryptomonnaies à adhérer aux mêmes dispositions réglementaires que les institutions financières traditionnelles.

« La mise en œuvre des réglementations aux Pays-Bas va aujourd’hui au-delà des lignes directrices de l'UE en exigeant une identification poussée des clients et un suivi des transactions, ainsi que des capacités étendues de reporting et d’audit », a déclaré Berit Fuss, directrice des solutions FinTech chez RIDDLE&CODE. « Ces exigences se sont avérées assez contraignantes et ont forcé plusieurs entreprises du secteur des cryptomonnaies à fermer ou à quitter les Pays-Bas. »

« Les bourses de cryptomonnaies dans toute l’industrie donnent la priorité au respect des obligations réglementaires. LiteBit ne fait pas exception », a affirmé Arthur Van Lier, directeur de l'exploitation chez LiteBit. « Le partenariat avec RIDDLE&CODE et l’utilisation de la plateforme TMP de pointe nous permettent d’être en conformité avec les réglementations actuelles et futures. Mais les cadres réglementaires ne sont pas les seuls à évoluer », a-t-il ajouté. « À l'heure actuelle, la finance décentralisée (DeFi - Decentralised Finance) est l’un des secteurs affichant la croissance la plus rapide dans l'industrie des cryptomonnaies. Cependant, en raison de la complexité des applications et des efforts requis pour prendre en charge plusieurs protocoles de jetons, de nombreux acteurs du marché ont des difficultés pour innover et intégrer des capacités DeFi. Avec TMP, nous pouvons bénéficier de ces nouveaux modèles commerciaux et développer ses capacités opérationnelles. »

TMP fournit à la bourse hollandaise une base robuste et transparente pour :

Répondre aux demandes les plus pressantes dans un contexte réglementaire en constante évolution, y compris aux exigences AML/CFT, aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, aux procédures KYC (Connaître son client) et bien plus encore.

Développer ses opérations en créant des comptes séparés illimités pour ses clients et automatiser certains processus afin de réduire la charge pesant sur les équipes opérationnelles.

Être suffisamment flexible pour offrir des services DeFi comme le staking ou le vote sur des réseaux populaires tels que Polkadot et Ethereum.

Le produit Token Management Platform est la prochaine génération de la solution de gestion d’actifs numériques de niveau institutionnel de RIDDLE&CODE. Basée sur le Cloud, la plateforme gère tous les aspects de la génération de clés, de la conservation, de la lutte contre le blanchiment, de la conformité réglementaire et de la gestion de jetons. Acceptée par les autorités de surveillance des marchés financiers suisses, TMP est entièrement vérifiable et conforme aux réglementations financières, permettant aux clients de satisfaire à toutes les exigences de transparence conformément aux réglementations financières et aux politiques internes de conformité.

« Nous sommes ravis de travailler avec LiteBit, la première bourse de cryptomonnaies que nous comptons parmi nos clients », a expliqué Alexander Koppel, PDG de RIDDLE&CODE. « Ce partenariat stratégique nous permet de pénétrer le marché hollandais et aide LiteBit dans son parcours vers une conformité réglementaire totale et son expansion à travers l’Europe. »

