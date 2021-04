Le Groupe Matmut conclut un partenariat avec Akur8 pour transformer son processus de tarification Dommages et Santé

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Matmut et Akur8 sont ravis d’annoncer leur partenariat, signé en décembre 2020. Cette collaboration marque le premier partenariat d’Akur8 avec un acteur mutualiste et souligne la volonté du Groupe Matmut de favoriser l’innovation au service de ses sociétaires.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque et de la demande à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'intelligence artificielle transparente. Akur8 permet aux assureurs de réduire considérablement les délais de modélisation, d’accélérer la mise sur le marché, et de réaliser des modèles plus prédictifs, tout en conservant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés.

Avec Akur8, le Groupe Matmut renforce le processus de tarification de ses lignes Dommages et Santé, afin de proposer à ses clients finaux des prix plus justes, transparents et personnalisés, en ligne avec sa promesse d’offrir des solutions toujours plus ajustées à leurs besoins.

« Ce partenariat avec le Groupe Matmut est une étape importante pour Akur8. D’une part, car il valide la pertinence de la solution Akur8 pour les lignes Santé ; d’autre part, car il marque le premier partenariat d’Akur8 avec un acteur mutualiste. Nous sommes ravis d’ouvrir ce chapitre avec le Groupe Matmut, dont les valeurs d’équité et de transparence à l’égard de ses sociétaires résonnent parfaitement avec celles que nous prônons chez Akur8. », souligne Samuel Falmagne, PDG d’Akur8.

« Nous avons choisi Akur8 car c’est une solution innovante, qui nous permet de mettre le meilleur de la technologie en matière de tarification, au service de nos collaborateurs. La rapidité de modélisation notamment permet un gain de temps précieux pour les équipes. », affirme David Quantin, Directeur Général Adjoint du Groupe Matmut en charge des Systèmes d’Information et de l’Innovation.

À propos du Groupe Matmut

Avec 3,9 millions de sociétaires et 7,4 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 300 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,25 milliards d’euros en 2019.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine, en permettant une optimisation tarifaire axée sur la valeur à vie du client.