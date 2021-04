ODENSE, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Ten eerste was Unicontrol een pionier op het gebied van een baanbrekend 3D-machine besturingssysteem dat is ontworpen voor kleine graafmachines. Het Deense bedrijf is nu klaar om zijn nieuwste innovatie te lanceren: een intuïtief besturingssysteem dat specifiek bedoeld is voor graaflaadmachines. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Huddig, de gerenommeerde Zweedse machinefabrikant. Samen hebben de twee bedrijven een gebruiksvriendelijk besturingssysteem ontwikkeld voor machinebedieners dat niet alleen de reikwijdte van graaflaadmachines vergroot, maar ook de weg vrijmaakt voor hogere winsten.

Hoe minder tijd bouwmachines op de bouwplaats stilstaan, hoe beter dit is voor de resultaten van het project. Hoewel graafmachines veel veelzijdiger zijn dan standaard graafmachines, worden deze machines op grote bouwplaatsen vaak over het hoofd gezien, omdat er tot nu toe geen 3D-besturingssysteem was dat al hun vele functies omvatte. Als gevolg hiervan hebben graafmachines niet alle relevante gegevens kunnen verzamelen en gelijke tred kunnen houden met de golf van digitalisering die door de bouwsector raast.

