Cisco devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Cisco devient Partenaire Officiel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour déployer les Equipements Réseau, les infrastructures de Cybersécurité et les logiciels de Visioconférence contribuant à l’organisation de l’événement.

Cisco a accompagné les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, de Rio 2016 et accompagnera Tokyo 2020 en tant que partenaire officiel de l'infrastructure réseau. Pour Paris 2024, Cisco élargira son rôle en fournissant également l’infrastructure de cybersécurité et les logiciels de visioconférence.

Les technologies Cisco seront au cœur des échanges et du divertissement, garantissant le plus haut niveau de sécurité. La collaboration entre Cisco et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 permettra de sécuriser les sites de compétition, de permettre les échanges entre bénévoles et de connecter les fans aux athlètes, pour que tous partagent et vivent les émotions de l’événement de façon inédite.

Cisco et Paris 2024 partagent l’ambition de créer des Jeux spectaculaires, fondés sur le partage et qui laisseront un héritage positif. Ainsi, les technologies utilisées seront des solutions numériques durables et respectueuses de l’environnement. Ensemble, Cisco et Paris 2024 souhaitent faire progresser l’avenir numérique de la France, en rassemblant les différentes populations autour des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 et en créant un héritage et une croissance durable, qui bénéficient à tout le pays.

Chuck Robbins, CEO et Chairman Cisco, a déclaré « Nous sommes tout particulièrement honorés de pouvoir contribuer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il s’agit d’une étape historique pour créer l’un des événements les plus inclusifs, durables et technologiquement avancés. Nous sommes ravis de continuer à consolider les fondations numériques solides de la France, qui permettront de stimuler la croissance à venir. »

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 ajoute « Je suis heureux d'accueillir Cisco comme Partenaire Officiel de Paris 2024. Ensemble, nous allons organiser des Jeux ouverts à tous ceux qui souhaitent non seulement regarder les compétitions mais aussi interagir avec les athlètes, s'engager dans le projet, rejoindre le Club de Paris 2024, devenir bénévoles, participer aux premiers événements Olympiques et Paralympiques... Cisco est un leader mondial dans le domaine des équipements de réseau, des infrastructures de Cybersécurité et de la collaboration. Son expertise nous permet de relever le défi de la confiance numérique !. »

A propos de Cisco

Cisco (NASDAQ : CSCO) est le leader mondial des technologies qui permet à l'Internet d’exister depuis 1984. Cisco inspire de nouvelles perspectives en réimaginant vos applications, en sécurisant vos données, en transformant votre infrastructure et en donnant à vos équipes les moyens d'un avenir globalisé et inclusif.

Pour en savoir plus : newsroom.cisco.com

Nous suivre sur Twitter : @CiscoFrance

A propos de Paris 2024

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.