暢遊汽車與京東雙品牌聯名共建綫下交付網絡

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 2021年初，虎都(02399-HK)旗下的洪高科技已與京東電商平台達成雙品牌合作，將借助暢遊汽車新零售專案中強大地面服務設施，為京東電商平台的商品車交付提供落地支撐。

雙方將通過「京東·暢遊汽車」聯合品牌授權的方式，開發和建設暢遊汽車新零售專案所涉及的城市交付中心體系，授權綫下門店使用聯合品牌授權；公司品牌LOGO的授權使用僅是雙方戰略合作的基礎，未來將通過線上與線下相結合的方式，進行更深入的合作，重塑汽車銷售服務場景。

京東（汽車板塊）擁有大量綫上流量資源有待應用，通過合作，雙方將同步推廣全新的汽車電商交易模式，暢遊汽車將為京東平台生成的購車訂單提供當地語系化的商品交付，滿足消費者基本購車需求，同時，借助暢遊汽車城市交易中心對汽車相關配套產品服務的整合能力，打造一站式服務，圍繞汽車類商品提供全生命週期的出行類服務。

透過此次與京東的聯手，預示著暢遊汽車平台將通過這種模式，與更多主流電商平台達成戰略，同時也將為這種合作模式整合開發更為優質的服務產品。

“暢遊汽車新零售＂作為新興的汽車產業互聯網平台，致力於構建全球化的汽車銷售服務體系，使得汽車的交易流通 “更高效”、“低成本”、“更安全”，改善中國汽車經銷商經營環境，優化汽車產業供應流通環節，打造健康可持續發展的汽車產業生態圈，使之成為中國最大的汽車交易服務電商平台。