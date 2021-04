Globality et BT Sourced annoncent un nouveau partenariat pour libérer le pouvoir de l’approvisionnement

Globality's Joel Hyatt and BT's Cyril Pourrat discuss the significance of the new partnership.

Globality's Joel Hyatt and BT's Cyril Pourrat discuss the significance of the new partnership.

MENLO PARK, Californie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Grâce à un nouveau partenariat avec Globality, et à la nouvelle société d’approvisionnement de BT, BT Sourced, BT a lancé la plateforme Smart Sourcing® de Globality, alimentée par l’IA, pour transformer la façon dont les employés de BT se procurent et achètent des services.

« BT change, et l’approvisionnement aussi. La numérisation constitue le moteur de la croissance et de la valeur à long terme aussi bien pour le client que pour le modèle d’exploitation de BT », a déclaré Cyril Pourrat, directeur des Achats, chez BT. « Le partenariat avec Globality va nous permettre d’adopter la technologie numérique et de simplifier nos processus. »

« L’accès immédiat à nos fournisseurs actuels et au réseau mondial diversifié de Globality va apporter de la souplesse et une nouvelle valeur à nos équipes », a ajouté M. Pourrat.

BT utilise désormais le conseiller IA de Globality, Glo™, pour rechercher rapidement et facilement les meilleurs fournisseurs en matière de conseil, de marketing, d’informatique, de ressources humaines, de droit, et autres catégories de services.

« BT est en train de révolutionner la façon dont elle se procure des services afin de fournir une valeur exponentielle à ses parties prenantes, tout en aidant à créer un marché mondial plus inclusif et durable », a déclaré Joel Hyatt, cofondateur, président et chef de la direction, de Globality.

« Je suis très fier de travailler en partenariat avec Cyril et son équipe pour libérer la puissance de l’approvisionnement et ajouter de la valeur à BT, en augmentant l’efficacité, en réduisant les coûts, en améliorant la qualité et en faisant progresser l’importante stratégie ESG de BT », a ajouté M. Hyatt.

Pour en savoir plus sur Globality, BT et leur partenariat, rendez-vous sur www.globality.com/BT.

À propos de BT

BT Group, l’un des principaux fournisseurs de services et solutions de communications, au niveau mondial, dessert une clientèle répartie dans plus de 180 pays. Ses principales activités comprennent la fourniture de téléphonie fixe et mobile, de haut débit et de télévision, ainsi que de toute une gamme de produits et services sur des réseaux fixes et mobiles convergents pour les consommateurs, les entreprises et les clients du secteur public. BT fournit des services gérés ainsi que des services de sécurité, de réseau et d’infrastructure informatique pour soutenir ses opérations partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bt.com/about.

À propos de Globality

Globality est une société technologique basée dans la Silicon Valley, qui a été cofondée par Joel Hyatt et Lior Delgo afin de mettre en relation les entreprises mondiales avec les meilleurs fournisseurs, au juste prix, pour tous besoins d’approvisionnement dans toutes catégories de service. Grâce à sa plateforme alimentée par l’IA, ainsi qu’à ses technologies Smart Sourcing®, Globality transforme le secteur de l’approvisionnement par la voie du numérique. La solution numérique d’IA, de Globality remplace les demandes de proposition (Request for Proposal) analogues archaïques, en répondant aux besoins de manière efficiente et efficace, en gérant la demande, en reliant les entreprises avec des fournisseurs exceptionnels qui répondent à leurs besoins de services spécifiques, ainsi qu’en réduisant la durée du processus d’approvisionnement, qui passe de plusieurs mois à quelques heures tout en générant des économies de 20 % ou plus. En janvier 2021, Globality a levé 138 millions USD auprès de Sienna Capital et du SoftBank Vision Fund, portant à 310 millions USD son total d’investissement levé depuis sa création il y a cinq ans. Pour en savoir plus, visitez le site Web de la société sur www.globality.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.