EIG與Aramco簽訂124億美元基礎設施協議

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--EIG是全球能源領域的知名機構投資人，也是全球首屈一指的基礎設施投資人之一。公司今天宣佈已和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Co.，簡稱“Aramco”）簽訂租賃和回租協議。根據該協議，由EIG領銜的投資人財團將收購Aramco油管公司（Aramco Oil Pipelines Company，簡稱「Aramco油管」）49%的股權。Aramco油管是新成立的實體，對經由Aramco穩定的原油油管網路運輸的石油享有25年的關稅豁免權。此項交易價值約124億美元，Aramco將持有新公司剩餘51%的股份，這表示Aramco油管的總股本價值約為253億美元。

該油管網路包括Aramco在沙烏地阿拉伯王國內現有和未來所有穩定的原油油管，可連接油田與下游網路。根據其特許經營協定，Aramco在沙烏地阿拉伯王國生產的所有原油都將經由這一油管網路運輸。

作為交易的一部分，Aramco將把其穩定油管網路的使用權出租給Aramco油管，而Aramco油管將授予Aramco在25年期間使用、運輸、經營和維護油管網路的專有權，以換取Aramco每季應付的按貨量計算的關稅。關稅將以最低貨量承諾為後盾。Aramco將始終保留油管網路的所有權和經營控制權，並承擔所有營運和資本支出風險。此次交易不會對Aramco實際的原油產量施加任何限制，這取決於沙烏地阿拉伯王國發佈的生產決策。

EIG董事長兼執行長R. Blair Thomas表示：「這對EIG的投資人來說是非同尋常的機會，我們很榮幸能夠與Aramco合作開發這一龐大的全球基礎設施資產。這項交易與EIG投資於關鍵基礎設施領域具有合約現金流的優質資產的理念完全一致。我們期待與Aramco建立長期合作關係，並透過這一具有里程碑意義的投資，為我們的投資人創造價值。」

Aramco總裁兼執行長Amin H. Nasser表示：「這一里程碑式的交易為我們的投資組合最佳化計畫指明了前進方向。我們將利用新的商機，從策略上看，這些商機也與沙烏地阿拉伯王國最近推出的Shareek計畫相吻合。這項交易將進一步強化Aramco強大的資本結構，這反過來將有助於擴大股東報酬。此外，我們在該合資企業中的長期合作夥伴將受益於對全球令人印象極其深刻的能源基礎設施之一的投資。未來，我們將繼續探索為長期價值創造策略提供支撐的機會。」

預計該交易將在可行的情況下儘快完成，但須達成慣例成交條件，包括任何必要的合併控制和相關監管部門的批准。

在這項交易中，滙豐銀行股份有限公司(HSBC Bank plc)擔任EIG的財務顧問，Latham & Watkins擔任EIG的法律顧問。

關於EIG

EIG是全球能源領域的主要機構投資人，截至2020年12月31日旗下管理資金達220億美元。EIG專注於在全球對能源和與能源相關的基礎設施進行私募投資。在其39年的歷史中，EIG透過六大洲36個國家的逾365個專案或公司，在能源領域投入超過349億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多知名退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG的總部位於華盛頓特區，並在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽EIG的網站www.eigpartners.com。

關於 Aramco

Aramco是全球性的綜合能源和化學品公司。我們的核心信念是：能源就是商機。從生產全世界大約八分之一的供油量到開發新能源科技，我們的全球團隊致力於在一切業務中創造影響力。我們致力於使資源更可靠、更永續和更有用。這有助於在全世界促進穩定和長期成長。www.aramco.com。

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