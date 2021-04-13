EIG与沙特阿美签订124亿美元基础设施协议

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--EIG是全球能源领域的知名机构投资者，也是全球领先的基础设施投资者之一。公司今天宣布已和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Arabian Oil Co.，简称“沙特阿美”）签订了一项租赁和回租协议。根据该协议，由EIG牵头的投资者财团将收购阿美石油管道公司（Aramco Oil Pipelines Company，简称“阿美石油管道”）49%的股权。阿美石油管道是新成立的实体，对通过沙特阿美稳定原油管道网络运输的石油享有25年的关税豁免权。此项交易价值约124亿美元，沙特阿美将持有新公司剩余51%的股份，这意味着阿美石油管道的总股本价值约为253亿美元。

该管道网络包括沙特阿美在沙特阿拉伯王国内现有和未来所有稳定原油管道，可将油田与下游网络对接。根据其特许经营协议，沙特阿美在沙特阿拉伯王国生产的所有原油都将通过这一管道网络进行运输。

作为交易的一部分，沙特阿美将把其稳定原油管道网络的使用权出租给阿美石油管道，而阿美石油管道将授予沙特阿美在25年期间使用、运输、运营和维护管网的专有权，以换取沙特阿美每季度应付的按货量计算的关税。关税将得到最低货量承诺的支持。沙特阿美将始终保留管道网络的所有权和运营控制权，并承担所有运营和资本支出风险。此次交易不会对沙特阿美实际的原油产量施加任何限制，这取决于沙特阿拉伯王国发布的生产决策。

EIG董事长兼首席执行官R. Blair Thomas表示：“ 这对EIG的投资者来说是非同寻常的机会，我们很荣幸能够与沙特阿美合作开发这一庞大的全球基础设施资产。这项交易与EIG投资于关键基础设施领域具有合同现金流的优质资产的理念完全一致。我们期待与沙特阿美建立长期合作关系，并通过这一具有里程碑意义的投资为我们的投资者创造价值。”

沙特阿美总裁兼首席执行官Amin H. Nasser表示：“ 这一里程碑式的交易为我们的投资组合优化计划指明了前进方向。我们将利用新的机遇，从战略上看，这些机遇也与沙特阿拉伯王国最近推出的Shareek计划相吻合。这项交易将进一步完善沙特阿美强大的资本结构，这反过来将有助于实现股东回报最大化。此外，我们在该合资企业中的长期合作伙伴将受益于对全球令人印象极其深刻的能源基础设施之一的投资。未来，我们将继续探索为我们长期价值创造战略提供支撑的机遇。”

预计该交易将在可行的情况下尽快完成，但须满足惯例成交条件，包括任何必要的合并控制和相关监管部门的批准。

在这项交易中，汇丰银行股份有限公司(HSBC Bank plc)担任EIG的财务顾问，Latham & Watkins担任EIG的法律顾问。

关于EIG

EIG是全球能源领域的主要机构投资者，截至2020年12月31日旗下管理资金达220亿美元。EIG专注于在全球范围内对能源和与能源相关的基础设施进行私人投资。在其39年的历史中，EIG通过六大洲36个国家的逾365个项目或公司，在能源领域投入超过349亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG的总部位于华盛顿特区，并在休斯敦、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。如需了解更多信息，请访问EIG的网站www.eigpartners.com。

关于沙特阿美

沙特阿美是一家综合能源和化学品跨国公司。我们的核心信念是：能源就是机遇。从生产全世界大约八分之一的供油量到开发新能源技术，我们的全球团队致力于在我们的一切业务中创造影响力。我们致力于使我们的资源更可靠、更加可持续和更有用。这有助于在世界范围内促进稳定和长期增长。www.aramco.com。

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