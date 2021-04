FOSTER CITY, Calif. & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) en Vivet Therapeutics (“Vivet”) hebben vandaag een overeenkomst aangekondigd waarbij Mirum de exclusieve optie krijgt om de twee gepatenteerde AAV-gentherapieprogramma’s van Vivet voor progressieve familiale intrahepatische cholestase (PFIC), subtypes 3 en 2, te ontwikkelen en vervolgens te commercialiseren. De twee programma’s, VTX-803 en VTX-802, worden momenteel in preklinische studies geëvalueerd door Vivet, een particulier biotechnologiebedrijf dat zich bezighoudt met gentherapie.

