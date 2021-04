Dalla fabbrica direttamente al tuo salotto: l’aspirapolvere pieghevole intelligente Redkey F10 offre convenienza ed efficacia straordinarie

From Factory Directly to Home, Redkey F10 Smart Folding Vacuum Cleaner Offers Amazing Cost-Effectiveness. (Graphic: Business Wire)

SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Un prodotto multifunzione di qualità fa lievitare i costi? Non necessariamente! Con l’aspirapolvere pieghevole intelligente Redkey F10 le pulizie domestiche non saranno più le stesse. Fatto a misura di consumatore, l’F10 è orientato alle esigenze della vita quotidiana, è dotato di tecnologie avanzate nel suo settore, è costruito in fabbriche internazionali di alto livello e viene consegnato direttamente a casa grazie al sistema logistico internazionale Muchen.

Redkey, la catena ecologica di qualità Muchen, aspira a risolvere problemi esistenti e a soddisfare esigenze emergenti. Il suo punto di forza non è la diversità ma il valore aggiunto. Si tratta di un marchio in crescita che rivoluzionerà il mondo degli elettrodomestici.

Basato sulle esigenze più pressanti dei clienti, raccolte grazie ai Big Data, il Redkey F10 è progettato per risolvere i difetti e le mancanze dei prodotti tradizionali, come per esempio non riuscire ad arrivare alla polvere che si raccoglie sotto letti e divani. A differenza di altri, questo aspirapolvere è dotato di un manico pieghevole per raggiungere l’apparentemente irraggiungibile, e cercare oltre.

L’F10 è in grado di identificare la quantità di polvere, modulando automaticamente la potenza aspirante fra 5 livelli per agevolare le operazioni di pulizia. La luce rifrangente al LED posizionata frontalmente permette di vedere la polvere negli angoli per poterla aspirare. I grandi rulli dietro la spazzola permettono di passare agevolmente l’aspirapolvere su pavimenti e tappetti, proteggendoli meglio.

Ogni funzione risponde alle esigenze dei consumatori: potenza super aspirante di 23.000 Pa; filtraggio triplo; smontaggio elastico; svuotamento del raccoglipolvere con un pulsante; batteria da 60 minuti e rimozione della batteria con un clic.

Ora, grazie al versatile Redkey F10, non c’è più bisogno di maneggiare prodotti diversi con funzioni diverse. Redkey porta la migliore qualità direttamente a casa, per meno di 200 dollari.

A un prezzo così, quali altri prodotti sono in grado di soddisfare tutte le tue esigenze? Con Redkey F10, pulire la casa non è mai stato così facile.

Per maggiori dettagli, visitare il sito web ufficiale di Redkey: http://www.redkey.cc/en/

