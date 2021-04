Yokogawa seleciona Suíte C3 AI para aprimorar aplicativos de IA empresarial

REDWOOD CITY, Califórnia e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A C3 AI (NYSE: AI) e a Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) (“Yokogawa”) anunciaram hoje que a Yokogawa selecionou a Suíte C3 AI® como uma plataforma para aprimorar aplicativos empresariais de IA e complementar suas soluções de transformação digital e serviços para clientes industriais.

A Yokogawa assinou um acordo plurianual permitindo que a empresa e sua subsidiária integral, a KBC, implantem a Suíte C3 AI com seus recursos avançados de IA ao seu portfólio de software. A Yokogawa e a KBC implementam tecnologia e melhores práticas líderes, transformando estratégia em resultados através de excelência técnica e comercial, sustentadas pela simulação e análise de engenharia, e sistematizadas através de tecnologia operacional e serviços digitais.

A Yokogawa espera que a C3 AI exerça um papel crítico em suas ofertas habilitadas por IA que entregam produtividade otimizada para clientes, níveis mais altos de autonomia industrial, e criação de novas oportunidades de negócios entre setores verticais, incluindo geração de energia, renováveis, mineração e metais, químicos, e petróleo e gás.

“A Suíte C3 AI traz novas oportunidades para integrarmos perfeitamente IA de ponta em nosso portfólio de software em escala empresarial”, afirmou Yu Dai, um diretor da Yokogawa e vice-presidente sênior da sede de soluções digitais da empresa. “Nosso trabalho inicial com a C3 AI irá orientar a transformação digital através de simulações mais precisas para nossos clientes, levando a melhorias em sua eficiência e margens operacionais”.

“Com a Suíte C3 AI alimentando as ofertas líderes de mercado da Yokogawa em diversos setores, os clientes podem esperar ferramentas mais rápidas, mais precisas e escaláveis para simplificar as operações e agregar ao resultado final”, disse Tom Siebel, presidente e diretor executivo da C3 AI. “Combinar as forças exclusivas da Yokogawa em medição, controle e simulação com o software líder de IA empresarial da C3 AI irá resultar em operações aprimoradas entre verticais do setor”.

O acordo também permite que a C3 AI estabeleça uma presença direta no Japão através do seu trabalho com a Yokogawa.

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE:AI) é uma importante fornecedora de software de IA empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em: https://c3.ai/

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa coinova com seus clientes através de uma rede global de 114 empresas em 62 países, alcançando US$ 3,7 bilhões em vendas no ano fiscal de 2019. Para informações adicionais, acesse www.yokogawa.com/.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da C3 IA, Yokogawa Electric Corporation, ou seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.